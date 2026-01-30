¿Denada ha reconocido a Ressa Rizky como su hija biológica desde hace mucho tiempo?

Jacarta – Polémicas en las relaciones Denada con Ressa Rizky Rossano ha vuelto al debate público tras la última declaración de su abogado. El abogado de Denada, Muhammad Iqbal, enfatizó que su cliente nunca había negado la existencia de Ressa cuando era niña. Esta declaración provocó varias reacciones entre los internautas, porque hasta ahora la cuestión del reconocimiento infantil ha estado en el centro del debate que se ha desarrollado en las redes sociales.

Iqbal cree que la polémica reciente está más influenciada por la mala comprensión de la información en la esfera pública. Destacó que hasta ahora se dice que Denada ha brindado diversas formas de atención y facilidades, no sólo confesiones verbales. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«El problema de admitirlo o no es así, subrayaré el problema de este niño. La señora Denada no sólo lo admite o no, Mas Ressa, no sólo la reconoce o no como niña, sí, incluso es financiada, facilitada, enviada a la escuela. Pero cómo es que de repente surge esta demanda, eso también es extraño», dijo Iqbal al equipo de medios a través de una conexión Zoom el jueves 29 de enero de 2026.

También subrayó que hasta el momento la comunicación no se ha cerrado completamente como se ha informado ampliamente. Según Iqbal, muchas cosas no son conocidas por el público porque son personales y no siempre se publican.

«Así que no dejemos que el público vea que no hay atención alguna. De hecho hay un proceso, hay comunicación, sólo que no todo se hace público», dijo.

Por otro lado, el proceso legal entre ambas partes aún está en curso. Se declaró que los esfuerzos de mediación anteriores no habían logrado llegar a un acuerdo, por lo que el caso continuó hasta la etapa principal del juicio. Sin embargo, el abogado dijo que la oportunidad de paz aún estaba abierta durante el proceso legal, dependiendo de la comunicación entre ambas partes.

La declaración de Iqbal también abordó por qué Denada decidió no aparecer mucho en público durante el período de mediación. Explicó que este silencio no fue sin razón, sino más bien como un esfuerzo por calmar la situación para que no se convierta más en especulación. Según él, este paso se tomó para que la atención principal siga siendo la resolución de los casos legalmente, no la opinión pública.