DEN da esta recomendación a Prabowo con respecto a la UMP de 2026, Luhut enfatiza que no quiere ser regulado por organizaciones laborales

Jacarta – Presidente del Consejo Económico Nacional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan recomendó al presidente Prabowo Subianto que tomara un camino intermedio a la hora de determinar el importe del salario mínimo provincial (UMP) en 2026.

Luhut dijo al gobierno que también considere los intereses de los inversores al decidir el valor del UMP. Porque la propuesta de la asociación obrero generalmente solo consideran las necesidades de la perspectiva empleado.

«Le dije al presidente, ¿por qué tenemos que estar regulados por organizaciones laborales? Pensamos en él. Si sólo pensamos en él, pero no pensamos en los inversores, eso es difícil. Tiene que haber un equilibrio», dijo Luhut.

Luhut dijo que su partido también calculó la formulación del monto de la UMP y lo informó a Prabowo. Esta formulación se refiere a la base de un nivel de vida digno y también considera las aportaciones del Ministerio de Mano de Obra y de las asociaciones de empleadores.

determinación del salario mínimo (ilustración)

«Le dije al presidente: por favor, no se deje forzar aquí y allá. Este es el mejor camino, el medio», dijo.

Anteriormente, el Ministro de Mano de Obra (Ministro de Mano de Obra) Yassierli espera que la fórmula para el aumento de la UMP de 2026 pueda completarse en noviembre de 2025.

Dijo que actualmente el estudio sobre el aumento de la UMP el próximo año está en proceso por un equipo que ha sido formado por el Ministerio de Trabajo e involucra a partes relacionadas y partes interesadas.

Además, el profesor del Instituto Tecnológico de Bandung (ITB) confirmó que la formulación del aumento de la UMP para 2026 tiene en cuenta aspectos relacionados con el nivel de vida digno de los trabajadores.

«Lo que está claro es que el encargado de supervisar esto será el Consejo Nacional de Salarios, más tarde también el LKS Tripnas (Instituto Nacional de Cooperación Tripartita) y luego facilitaremos cómo queremos garantizar que se produzca el diálogo social», añadió.

Además, el Ministro de Mano de Obra también aseguró que el gobierno prestaría atención a la Decisión número 168 del Tribunal Constitucional (MK) al regular los aumentos del salario mínimo.

En esta decisión, el aumento de la UMP deberá calcularse con base en el valor de la inflación, el crecimiento económico y ciertos índices, además de considerar la satisfacción de las necesidades de vida digna (KHL). (Hormiga)