Demostración ininterrumpida, Boss Bapanas Jamin Distribución de alimentos sin problemas

Yakarta, Viva – Jefe de la agencia nacional de alimentos alias Bapanas, Arief Prasetyo Adi Asegurar, distribución alimentos Hasta ahora todavía funciona sin problemas, en medio de manifestaciones que ocurrieron en varias áreas del país.

«Alhamdulillah, no (estancada), que Dios quiere (básico) es una distribución suave», dijo Arief en la oficina central de Bulog Perum, área de Gatot Subroto, sur de Yakarta, martes 2 de septiembre de 2025.

Dijo que su partido también estaba anticipando si había las últimas noticias sobre la aldea de la distribución de los principales ingredientes alimentarios, como los productos de arroz, como resultado de la acción.demostración Lo que sucedió hace algún tiempo.



Jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) Arief Prasetyo Adi

«(Acciones) El arroz (en el mercado) todavía está bien?» Arief dijo seguro.

En la actualidad, admitió que Bapanas aún lleva a cabo una serie de esfuerzos de mitigación, para mantener la disponibilidad de alimentos en la comunidad. Uno de los esfuerzos es canalizar la asistencia alimentaria en forma de arroz, a 18 millones de jefes de familias beneficiarias (KPM).

Arief informó, hasta ahora la realización distribución La asistencia de arroz ha tocado el 99 por ciento, del objetivo de distribución total de 365 mil toneladas.

Esto no incluye 1,3 millones de toneladas de estabilización de arroz de los precios de la oferta y los alimentos (SPHP), que también serán distribuidos por el gobierno hasta finales de 2025.

«Entonces, hasta ahora (la distribución de la asistencia del arroz) todavía se está llevando a cabo, y se ha canalizado) 112-120 mil toneladas si se agrega con SPHP, que es de 1.3 millones de toneladas», dijo Arief.

Además, continúa el arie, las operaciones del mercado en poder del gobierno a través del programa Movimientos de comida baratos (GPM) en 4,320 subdistritos en toda Indonesia, hasta ahora todavía funciona sin problemas. También se aseguró de que la distribución no se vería perturbada por la manifestación.

«Entonces los movimientos de comida baratos siguen funcionando, continúan. Así que no hay problema», dijo.