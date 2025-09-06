Demostración de MASIF, el secretario general de Golkar le pidió al DPD que hiciera la oficina de la Casa de Aspiración

JambiVIVA – Secretario General del Partido Golkar METRO. Sarmuki confirma la importancia de la transformación del Partido Golkar para acercarse a las personas y responder a la dinámica social en desarrollo. Esto se transmitió al abrir la Conferencia Regional (Musda) de la fiesta de Golkar en la provincia de Jambi en la ciudad de Jambi, el sábado de septiembre de 2025.

«Aprendiendo del impulso de ayer, Golkar debe transformarse. Golkar debe ser una parte receptiva e incluso debe ser proactiva para canalizar las aspiraciones de las personas», dijo Sarmuji. Esta declaración se refiere a la ola de manifestaciones comunitarias en varias regiones entre el 25 y el 30 de agosto de 2025, cuyos ejecutivos han aumentado después del trágico evento de la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan Kurniawan, el 28 de agosto de 2025.

Sarmuji enfatizó que los partidos políticos no deben ser reactivos, sino que deben proporcionar canales concretos de aspiraciones para la comunidad. También desafió a todo el presidente DPD Golkar en las regiones para hacer de la oficina del partido el centro de la comunicación de las personas.

«Le doy un desafío a todos los Presidentes de DPD para que la oficina del DPD de Golkar sea una casa de aspiración, donde la comunidad puede transmitir sus quejas, luego asignar a los miembros de la facción de Golkar para hacer un seguimiento», dijo.

El presidente de la facción del Partido Golkar del Parlamento Indonesio recordó que los tiempos cambiantes exigían partidos políticos para adaptables, especialmente en la utilización de la tecnología de la información. Consideró que el desarrollo de la tecnología digital y las redes sociales ha cambiado drásticamente el patrón de comunicación pública en los últimos cinco años.

«Durante solo cinco años, nuestro entorno externo ha cambiado. El avance de la tecnología de la información y el aumento de las redes sociales cambian la forma en que nos comunicamos. Por lo tanto, debemos aprovechar la tecnología de la información para absorber las aspiraciones mientras lo convierte en un medio para transmitir mensajes que son rápidos y efectivos», explicó.

La provincia de Jambi, el Partido Golkar, Musda, se convirtió en un impulso para la consolidación, así como el fortalecimiento del compromiso del partido de asistir en la comunidad, no solo en la agenda política, sino también en responder las necesidades y la ansiedad del público.