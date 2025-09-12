París, en vivo – Gobierno Francés ha arrestado a 675 personas, incluidas 280 personas en París, después de la demostración «Bloquones Tout» (bloquear a todos) para rechazar las reformas presupuesto País, según el informe de televisión francesa de BFM TV el jueves 11 de septiembre de 2025.

Según el Ministerio del Interior francés, 549 personas fueron arrestadas por la policía luego de una serie de incidentes que ocurrieron el miércoles 10 de septiembre a el jueves.

El jefe de policía de Paris Laurent, Núñez, dijo que la detención ocurrió después de un choque en la capital francesa, especialmente en Place des Fetes.

La policía francesa disipa manifestantes en la ciudad de París

«Esta mañana arrestamos a 280 personas, incluido un gran número que ya estaba bajo custodia policial», dijo Núñez a Cnews-Europe 1 Media, mientras agregaba que 164 personas todavía estaban detenidas hasta el jueves por la mañana.

Núñez dijo que la manifestación fue un «fracaso» porque el bloqueo no ocurrió, aunque no se llevaron a cabo algunos esfuerzos para bloquear el camino.

Observó al menos 10 esfuerzos para bloquear la carretera de anillo de París que falló, la invasión de la estación de tren Gare du Nord que también falló, así como la acción esporádica en la escuela secundaria y la terminal de autobuses.

El presidente del Senado francés Gerard Larcher, a los medios BFMTV-RMC, también calificó la demostración «fallida».

Sin embargo, las manifestaciones a pequeña escala aún están en curso hasta el jueves, así como la existencia de un bloqueo en Nantes y la Universidad de Ciencias Po en París, que fue inmediatamente evitada por la policía.

Núñez enfatizó que su partido mantendría la misma «la misma determinación, la misma vigilancia y la misma doctrina» al evitar el bloqueo en los próximos días.

Mientras tanto, varios sindicatos han pedido una nueva ola de manifestaciones en toda Francia, incluidas manifestaciones en París, el 18 de septiembre.

La ruta de protesta aún no se confirma porque la policía no ha aprobado el final de la manifestación propuesta.

Plan Presupuesto Controversial

La protesta del movimiento de base que comenzó en las redes sociales pidió a los residentes que «bloqueen todos» el 10 de septiembre para detener todas las actividades en Francia como una forma de protesta contra el plan APBN propuesto por Francois Bayrou cuando se convirtió en primer ministro.

El movimiento fue iniciado por un pequeño grupo en línea «Les Essentils» que pidió «el día 10, todos bloqueamos, no huyendo, para decir que no». Este movimiento recibió un impulso después de que el Partido de la Izquierda, La Francia, Insouumise (LFI) expresó su apoyo.

La organización sindical francesa también solicitó la movilización de las masas el 18 de septiembre para rechazar la propuesta APBN del Bayrou.

La tensión política ha aumentado cada vez más en Francia después de que Francois Bayrou no pudo defender a su gobierno debido a perder una confianza en la Asamblea Nacional Francesa el lunes 8 de septiembre.

Bayrou, quien ha propuesto el marco de presupuesto estatal desde julio pasado, está tratando de atraer el apoyo al plan de ahorro presupuestario de hasta 44 mil millones de euros para suprimir la deuda del país, lo que actualmente alcanza el 113 por ciento del ingreso nacional bruto nacional.

El presidente Emmanuel Macron nombró al ministro de Defensa Sebastien Lecornu como el nuevo primer ministro el martes 9 de septiembre.

Lecornu fue asignado para consultar con los partidos políticos antes de formar su gobierno.

Actualmente, Francia enfrenta un déficit presupuestario del 5.8 por ciento, uno de los más altos de la Unión Europea.

Las negociaciones de APBN se han convertido en la principal fuente de tensión entre Facción política en Francia.

El hecho de no lograr un acuerdo en el presupuesto estatal de 2025 causó el colapso del gobierno de Michel Barnier en diciembre pasado después de que tanto la parte derecha como la parte izquierda acordaron apoyar la moción de no confianza. (Hormiga)