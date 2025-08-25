Demostración antidisturbios del DPR, los estudiantes están decididos a saltar al camino de peaje a las vías del ferrocarril

Yakarta, Viva – Acción reunión alrededor del edificio RPD/MPR/DPD RI, lunes 25 de agosto de 2025, Ricuh. Masa dominado alumno La escuela secundaria fue derrotada por la policía, pero habían sobrevivido bajo el paso elevado de Slipi, el centro de Yakarta.

Leer también: Puan Maharani: Necesitamos aportes del público para mejorar el rendimiento del DPR



Lanzaron piedras a botellas de vidrio en las autoridades. No solo eso, se quemaron varios objetos en el camino para causar una bocanada de humo negro que se disparó.

La situación se volvió más caótica cuando la masa masiva huyó hacia las vías del ferrocarril después de que se acercaron a los oficiales. Se continúa escuchando la erupción del gas lacrimógeno.

Leer también: Sacudir la cabeza, los estudiantes participan en la demostración de DPR de la invitación de redes sociales



Al no detenerse allí, las masas también estaban decididas a entrar en la carretera de peaje en la ciudad después de que las autoridades cerraron el acceso al frente del edificio del DPR. Docenas de estudiantes saltaron sobre la cerca y cruzaron la carretera de peaje. La policía detuvo inmediatamente la velocidad del vehículo y disolvió a las masas para no poner en peligro al conductor.

El tráfico en Jalan Pejonpongan Raya se retrasó debido a las masas que llenaron la carretera. Los vehículos desde la dirección de Gelora Bung Karno fueron desviados a Jalan Gatot Subroto.

Leer también: La manifestación de DPR se calienta, la masa de moto ardiendo a los petardos, la policía disparó gases lacrimógenos

