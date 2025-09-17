Demon Slayer para superarle la taquilla y un gran viaje audaz y hermoso

Hasta ahora, la taquilla de septiembre ha sido impulsada por golpes de durmiente. Después de los éxitos sorpresa consecutivos de «The Conjuring: Last Rites» y «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle», ¿continuarán los recién llegados de este fin de semana la tendencia?

Al menos en el fin de semana «,»A él» y «Un gran viaje audaz y audaz” appear to be targeting modest debuts. Universal’s “Him,” an R-rated sports thriller produced by Jordan Peele, is aiming for $15 million to $18 million from 3,100 North American venues in its first weekend of release. Meanwhile, Sony’s romantic drama “A Big Bold Beautiful Journey,” starring Margot Robbie and Colin Farrell, is looking to collect $8 million to $10 million from 3,200 theaters to comenzar.

A pesar de los dos nuevos lanzamientos a nivel nacional, se espera que el campeón del fin de semana pasado «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle» reine nuevamente en la taquilla nacional. La aventura de acción Crunchyroll, propiedad de Sony, destrozó las expectativas con $ 70 millones en su apertura, marcando el debut nacional más grande de la historia para una película de anime. Más que duplicar el punto de referencia establecido anteriormente por «Pokémon: The First Movie», que se lanzó con $ 31 millones en 1999. Incluso con una gran caída en la venta de entradas, se espera que «Demon Slayer» genere ingresos significativos con proyecciones de $ 21 millones a $ 25 millones en su segundo fin de semana en los teatros.

«Él» costó $ 27 millones, por lo que la película no requerirá mucho para obtener ganancias teatrales. Justin Tipping dirigió a la Mind-Bender, protagonizada por Marlon Wayans como un mariscal de campo envejecido y casi retirado que entrena a un joven jugador de fútbol prometedor (Tyriq Withers). Sin embargo, la película ha sido comercializada como un thriller psicológico, así que espere que la relación mentor-mentire tenga consecuencias escrularmente escalofriantes. Las revisiones están bajo embargo.

«A Big Bold Beautiful Journey», que espera servir como contraprogramación contra la puta película de aterradores en Marquees, tiene un precio de $ 45 millones. En la película con clasificación R, Robbie y Farrell interpretan a dos extraños que se encuentran en una boda y reviven momentos importantes de sus respectivos pasados, ilustrando cómo llegaron al presente. Kogonada («Pachinko», «After Yang») dirigió «un gran viaje audaz y hermoso» de un guión por el guionista «El menú» Seth Reiss. Es posible que las revisiones no ayuden en términos de boca en boca; La película actualmente posee un promedio podrido del 52% en el agregador de revisión Rotten Tomatoes. Variedad crítico Tomris Laffly describió «un gran viaje audaz» como «un desafortunado aburrido» y una «historia de amor que se siente fría y distante».

En este momento del año, la taquilla nacional está 4.4% por encima de 2024 pero 22.4% detrás de los días prepandemias de 2019, según ComScore. Los próximos lanzamientos de otoño, como «One Battle After otra» de Paul Thomas Anderson, protagonizado por Leonardo DiCaprio, la secuela de ciencia ficción de Disney «Tron: Ares», la adaptación de videojuegos «Mortal Kombat II», así como las ofertas de Acción de Gracias de «Wicked: For Good» y «Zootopia 2» intentarán atraer a Audiences en Masse y Boost Ticket Sales to Something Ticking Tickets Ticking to Something a Something Sowing Sowing Ticking Ticking Sening a Something Subminging.