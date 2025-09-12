No subestimes el éxito de Japón «Slayer de demonios«Franquicia, en la que un pequeño grupo de combatientes entrenados ha llegado al comienzo de una» batalla final «de tres años de varios años. Pero también, no lo confunda con «Kpop Demon Hunters», el único único que se convirtió en un éxito monstruo para Netflix este verano, pero es algo completamente diferente, tan diferente que los fanáticos de cualquiera de los dos podrían vertillas en la comparación, lo que comienza y termina con la palabra «demonio».

Una serie de manga de larga duración que se convirtió en un popular espectáculo de anime, que luego desarrolló un seguimiento lo suficientemente apasionado como para apoyar varias características teatrales de gran éxito, «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba» es algo así como una religión cuyos personajes y reglas ya deben conocer en cualquier forma. Las primeras tres películas fueron básicamente especiales de televisión glorificadas para lanzar cada nueva temporada (el último episodio de un arco combinado con el primer episodio del siguiente). Luego vino «Mugen Train», que rompió todos los récords para el medio, superando a «Spirited Away» como la película más recompensante de Japón, y la función de anime más exitosa del mundo.

Ahora viene «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba-The Movie: Infinity Castle», que equivale a dos horas y media de batallas y una historia de fondo, ambientada en una fortaleza elaborada y en constante expansión, The Infinity Castle, un reino sobrenatural diseñado para proteger el «Big Bad» de la franquicia «, Muzan Kututsuji. Se escucha al Rey Demonio Muzan pero apenas se ve en la nueva película (presumiblemente está construyendo poder para un futuro enfrentamiento), mientras que sus soldados más poderosos, los llamados rangos superiores, se enfrentan a los Demon Slayers, a quienes se muestra que se muestra en un interminable puentes o puentes interminables o de los demás, que están en el valor de las estructuras de madera siempre que se desplazan en constantes estructuras de madera.

Antes de «Infinity Castle», había pasado más de un siglo desde que un asesino había logrado matar un rango superior, lo que hace que sea un gran problema que el público finalmente pueda ver que eso suceda (se advierte al principio que decidir un demonio tan poderoso puede no ser suficiente para matarlo). La película comienza con Tanjiro en Freefall, ya que Muzan ha llevado el Cuerpo de Slayer de Demon a la dimensión paralela homónima, que parece un cruce entre una ilusión de Mc Escher y el sural universo de bolsillo que Lex Luthor creó en la película «Superman» de este verano.

El arquitecto del Castillo Infinity se llama Nakime, también conocido como cuatro superiores, cuyo arte de sangre demoníaca es la capacidad de crear tales espacios, que puede reorganizar con cada ras de su biwa (el sonido que señala las estructuras para cambiar espontáneamente alrededor de nuestros personajes). Visualmente, «Infinity Castle» marca una mejora significativa en «Mugen Train», dada cómo la configuración de la nueva película, con sus ángulos rectos y horizontes giratorios, se presta al diseño digital del conjunto, contra el cual aparecen los coloridos personajes dibujados a mano.

El estudio de animación, Ufotable, se esforzó mucho para igualar el aspecto del manga original, que es importante para los fanáticos, ya que todo lo que esta película dramatiza esencialmente se ha predeterminado en forma de pulpa: el manga envuelto en 2020, y las películas ultra fieltfules están básicamente que se están apoderando de ellas. Eso significa que los fanáticos ya saben hacia dónde se dirige la historia y se está sintonizando para ver a sus héroes en acción, ya que la ventaja más obvia de revivir estas historias en forma animada es la lucha, bueno, eso y las voces, que aportan personalidad adicional a los personajes (el público estadounidense tiene la opción de escuchar el elenco de japonés original o un dub de idioma inglés).

A diferencia de los «cazadores de demonios KPOP» relativamente caricatura, esta franquicia es ultra violenta y muy, muy sangrienta. Es literalmente una batalla tras otra, ya que los personajes que han pasado estos últimos años entrenando en varios estilos de respiración (agua, llamas, truenos, etc., pueden poner sus movimientos más espectaculares al trabajo. Hay un ritual claramente definido a cómo se supone que deben ir estas confrontaciones, y cada lado se turna para atacar, con la esperanza de infligir daño mortal. A diferencia de un anime de nivel para principiantes como «Pokémon», donde el objetivo es hacer que el luchador del oponente se desmaye, estos conflictos son casi siempre fatales. Y los buenos chicos mueren todo el tiempo.

«Infinity Castle» contiene tres enfrentamientos principales. El primer experto en el joven experto en veneno de los primeros shinobu contra el DOMA que empuja los fanáticos (rango superior dos). El Slayer de aspecto delicado, cuyos ojos morados carecen de pupilos, haciéndola parecer una mosca humana, combina la respiración de insectos con una velocidad intensa, lo que hace un ataque bastante creativo: uno que apuñala como una abeja, apuñalando a Doma directamente en el ojo y otra técnica de estilo libertador que intenta la muerte por mil cortes. Es la primera vez que Shinobu ha probado sus movimientos en un adversario tan de alto rango, pero Doma Killer su hermana, Kanae, así que esta vez es personal.

También hay una dimensión emocional para el segundo gran choque, esta entre los espantes rivales que respiran: Boy Golden Boy Zenitsu (que solo conoce técnicas de primera forma, o eso dice) y Kaigaku, un ex discípulo convertido en un demonio que entrenó bajo el mismo hashira mayor. Aunque no están relacionados con la sangre, los dos combatientes casi podrían ser hermanos, y la batalla tiene la trágica dimensión de una disputa familiar, ya que los flashbacks revelan cómo Kaigaku fue responsable del suicidio de su maestro. Zenitsu está seriamente superado en esta batalla, aunque a «Demon Slayer» le encanta alentar a los desvalidos, lo que sugiere que los humanos se niegan a darse por vencidos, mientras que los demonios desalentadores de nivel inferior pueden erradicarse con una buena barra.

Después de gastar gran parte del «tren Mugen» en un trance (la presunción de esa película obligó a los diversos asesores de demonios a enfrentar sus deseos más profundos), Tanjiro domina el tramo final mientras él y el aliado de respiración de agua Giyu se enfrentan a la poderosa Akaza de piel azul, cuyos brillantes ojos de cobre revelan su estatus de rango superior. «Infinity Castle» dedica casi media hora a la historia de fondo de Akaza, explicando cómo obtuvo esas marcas, no son tatuajes tribales sino un castigo común para los delincuentes en el período Edo de Japón. Akaza tiene un pasado complicado, y aunque aprender lo que lo convirtió en un demonio tan enojado interrumpe de todos los que los fanáticos de la lucha esperan ver, esta digresión le da a la película una dimensión aún más emocional.

Para los no iniciados, «Demon Slayer» puede ser una sesión difícil. Toda esa carnicería puede ser agotadora, y no está inmediatamente claro para quién debe estar enraizando los recién llegados, más allá de la evidente división obvia de advil. El humor de la película no se traduce necesariamente, y el estilo de animación no se acerca al trabajo más artístico del medio. Más allá de la pura inventiva de las artes marciales inventadas de la película, eso deja los trágicos elementos, que pueden ser desarmemente efectivos para darle a audiencias razones para sentirse invertidas en las batallas, batallas que acaban de comenzar.

«Infinity War» no es una narración tradicional con un comienzo, medio y final. Todo es medio, basándose en más de 20 horas de mitología existente, con un largo camino por recorrer. Sin estropear el destino de nadie, es suficiente decir que la película termina en un cliffhanger, ya que un personaje favorito se tambalea entre la vida y la muerte. «¡No mueras con nosotros!» Grita a un cuervo, el único personaje que puede dar sentido a la arquitectura siempre cambiante del Castillo Infinito … a menos que cuentes los fanáticos del manga, que ya saben a dónde va todo.