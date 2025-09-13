‘Demon Slayer: Infinity Castle’ Guía de personajes: Conoce a los Slayers

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «Demon Slayer: Infinity Castle», que actualmente juega en los cines.

La trilogía de Infinity Castle ha comenzado.

Este fin de semana, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment‘s «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba-Infinity Castle ”, cae en los cines. Es la primera película en un final cinematográfico de tres partes planeado para el éxito de anime global.

Basado en el manga de Koyoharu Gotoge, la película adapta el arco Climactic Infinity Castle, recogiendo donde dejó el arco «Entrenamiento Hashira». Después de que Muzan Kibutsuji lanza un ataque sorpresa, Tanjiro y el Cuerpo de Slayer de Demon son arrastrados a la fortaleza de los demonios.

«Infinity Castle» no decepciona. La película tiene lugar dentro del reino que protege al Rey Demonio, Muzan Kibutsuji. Los soldados de Muzan son sus rangos superiores, que luchan contra los asesinos de demonios en la estructura siempre cambiante del castillo en batallas épicas. Cada batalla es personal. El primero es entre Shinobu, un experto en veneno que se enfrenta a Doma, un demonio con poderes de mantenimiento de fanáticos. A medida que se desarrolla su enfrentamiento, se revela que Doma mató a la hermana de Shinobu.

En otro reino, Zenitsu se enfrenta a Kaigaku, un ex discípulo convertido en demonio. Ambos entrenados bajo Hashira, y como los dos duelos, los flashbacks revelan que fue Kaigaku quien mató a su ex maestro.

Conoce a algunos de los asesinos de demonios a continuación.