‘Demon Slayer: Infinity Castle’ Guía de personajes: Conoce a los Slayers

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «Demon Slayer: Infinity Castle», que actualmente juega en los cines.
La trilogía de Infinity Castle ha comenzado.
Este fin de semana, Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment‘s «Slayer de demonios: Kimetsu no Yaiba-Infinity Castle ”, cae en los cines. Es la primera película en un final cinematográfico de tres partes planeado para el éxito de anime global.
Basado en el manga de Koyoharu Gotoge, la película adapta el arco Climactic Infinity Castle, recogiendo donde dejó el arco «Entrenamiento Hashira». Después de que Muzan Kibutsuji lanza un ataque sorpresa, Tanjiro y el Cuerpo de Slayer de Demon son arrastrados a la fortaleza de los demonios.
«Infinity Castle» no decepciona. La película tiene lugar dentro del reino que protege al Rey Demonio, Muzan Kibutsuji. Los soldados de Muzan son sus rangos superiores, que luchan contra los asesinos de demonios en la estructura siempre cambiante del castillo en batallas épicas. Cada batalla es personal. El primero es entre Shinobu, un experto en veneno que se enfrenta a Doma, un demonio con poderes de mantenimiento de fanáticos. A medida que se desarrolla su enfrentamiento, se revela que Doma mató a la hermana de Shinobu.
En otro reino, Zenitsu se enfrenta a Kaigaku, un ex discípulo convertido en demonio. Ambos entrenados bajo Hashira, y como los dos duelos, los flashbacks revelan que fue Kaigaku quien mató a su ex maestro.
Conoce a algunos de los asesinos de demonios a continuación.
-
Tanjiro – Demon Slayer
Tanjiro Kamado se unió al Demon Slayer Corps, una organización dedicada a cazar demonios, después de que su hermana menor, Nezuko, se convirtió en un demonio.
Juró derrotar al rey demonio, Muzan Kibutsuji.
Esta vez, Tanjiro se asocia con el aliado de la respiración de agua Giyu para enfrentarse al poderoso Akaza de piel azul. Akaza es un demonio de rango superior. «Infinity Castle» Tanjiro (acompañado por Giyu) se enfrenta a Akaza. Un flashback ayuda a Tanjiro a desbloquear nuevos poderes. Recuerda una conversación con su padre sobre el mundo transparente, una habilidad que les permite ver dentro del cuerpo de su oponente y ver su sangre fluida y cómo se contraen sus músculos. Esta técnica de percepción ayuda durante la batalla y les permite ver el funcionamiento interno de su oponente, ayudándoles así a superarla.
El flashback de Tanjiro esencialmente le da la ventaja para luchar contra Akaza y le da una nueva habilidad para evitar los movimientos del demonio.
-
Por medio – Deon Slayer
La hermana menor de Tanjiro se ha convertido en un demonio, pero gracias a Sakonji Urokodaki, y su fuerza de voluntad, puede luchar y proteger a los humanos. El Cuerpo de Demonio la lleva a una caja y se da cuenta de que es inmune a la luz del sol, y ahí es donde opera la mejor, durante el día.
Si bien no es un personaje clave en «Infinity Castle», es la razón por la cual Tanjiro pelea en primer lugar y es su fuerza impulsora emocional.
-
Giyu – Demon Slayer
La habilidad de Giyu Tomioka son las técnicas de respiración de agua que usa de varias maneras.
Él protege y se preocupa por los que está cerca, y pone su vida en la línea de Tanjiro. Es miembro de los espadachines de más alto rango del Demon Slayer Corps, el Hashira. Una vez creyó que no era digno de ser un hashira. Pero recuerda a su amigo, Sabito, quien le inculcó esperanza, y Giyu está decidido a llevarlo.
Sus poderes, cuando se activan, lo hacen fuerte mientras usa «barra de superficie de agua o» empuje de caída «, todos los cuales son útiles cuando está junto a Tanjiro, luchando contra el demonio de rango superior Akaza.
-
Zenitsu – Demon Slayer
Zenitsu Agatsuma es un asesino de demonios en el Cuerpo de Slayer de Demon. Su técnica es la respiración del trueno, pero le ha dado el poder de superar a los demonios con su espada.
«Infinity Castle» lo ve cara a cara con Kaigaku, un ex demonio que una vez fue su último año. Kaigaku ahora es un demonio en el rango superior seis. Los dos luchan en «Infinity Castle», y Zenitsu tiene que usar su técnica para superar y destruir a su oponente más personal hasta la fecha.
-
Shinobu – Demon Slayer
La experta en veneno de insecto y espada Hashira Shinobu se enfrenta a la Luna Alta 2, Doma.
Sus habilidades únicas le permiten ejercer poderes que eliminan los demonios como una picadura de abeja o incluso un estilo de ataque de libélula. Ella también es una asesora de demonios de alto rango con un profundo conocimiento de la medicina. Con ojos como una mosca y su velocidad, usa la respiración de insectos y su conocimiento médico para luchar contra Doma. Su misión es personal; Doma mató a su hermana.
-
Kanao – Demon Slayer
El último trauma infantil de Kanao es el de la negligencia humana. Cuando era niña, fue vendida a un hombre. Pero es rescatada por Shinobu. Shinobu, junto con Kanae Kocho, ayuda a entrenarla y encontrar su fuerza.
Como asesora de demonios, posee una agilidad excepcional.
Cuando termina el «Castillo Infinito», Kanao emerge y está listo para enfrentar a Doma. Estableciendo así la escena para una batalla en la secuela de la película.
-
Isouke – Demon Slayer
Inosuke es un asesino de demonios que usa una cabeza de jabalí huecada como una máscara.
Viaja con su par Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado y Zenitsu Agatsuma. Criado en las montañas, Inosuke tiene intuición afilada. Inosuke aparece cerca del final del «Castillo Infinito», matando a los demonios menos poderosos. Sin embargo, se enfurece en Doma porque el demonio mató a su madre, Kotoha.
-
Genya – Demon Slayer
Un espadachín en el Cuerpo de Slayer de Demon, Genya es uno de los compañeros de Tanjiro. Al comer un demonio, tiene la capacidad especial de asumir temporalmente la constitución de un demonio. Él es el hermano menor de Sanemi.
Genya no tiene un estilo de respiración, pero su fuerza le da la capacidad de comer y consumir demonios.
-
Sanemi – Demon Slayer
Sanemi muestra más hostilidad a los demonios que sus compañeros demonios.
Sanemi pertenece al viento Hashira y utiliza técnicas de respiración del viento cuando lucha contra los demonios. También tiene un tipo de sangre raro que lo hace atractivo para los demonios. Ese aroma a la sangre de Marechi es lo suficientemente fuerte como para arrojar demonios, y pierden el enfoque.