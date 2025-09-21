Demon Slayer establece un registro de taquilla como él, Big Bold Beautiful Journey Flop en el extranjero

Dos nuevos lanzamientos de Hollywood, Universal’s Sports Thriller «A él«Y el drama romántico de Sony»Un gran viaje audaz y audaz«Fueron rechazados por el público en el extranjero.

«A Big Bold Beautiful Journey», protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell como extraños cuyos conocidos los llevan en el viaje de su vida, fracasaron en la taquilla internacional con $ 4.5 millones de 45 mercados. Mientras tanto, el Jordan Peele produjo «él», un perjudicial inquietante sobre un jugador de fútbol con aspiraciones de ser el más grande de todos los tiempos, lo que buscaba aún más con $ 400,000 de 25 territorios. Ambas películas estaban cargadas de terribles críticas y puntajes decepcionantes de la audiencia.

«Él» al menos Comenzó más fuerte en la taquilla doméstica Con $ 13.5 millones, lo que aumenta la cuenta global de la película a $ 13.86 millones. Lleva un modesto presupuesto de producción de $ 27 millones. Justin Tipping dirigió «él», protagonizado por Marlon Wayans como un mariscal de campo envejecido que entrena a un joven jugador de fútbol prometedor (Tyriq Withers) a consecuencias escalofriantes.

«Los temas deportivos no viajan bien en el extranjero, y el deporte en esta película, el fútbol americano, es exclusivamente estadounidense en su popularidad», dice el analista David A. Gross de Franchise Entertainment Research. «Pero la imagen costó una razonable $ 27 millones, por lo que puede cubrir sus costos solo en los negocios nacionales».

«Un gran viaje audaz», sin embargo, se derrumbó en su debut en Norteamérica también con $ 3.5 millones por un recorrido mundial de $ 8 millones. La película aún no se ha lanzado en los principales mercados como Francia, Italia y Corea del Sur.

«La película debería funcionar mejor en los mercados extranjeros, pero el costo de producción fue alto, ese es un gran número para recuperar», Gross agrega «un gran viaje audaz».

Afortunadamente, Sony está en lo alto de «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle», que se convirtió en la película de anime más taquillera con $ 555 millones a nivel mundial. La película está respaldada por Crunchyroll, propiedad de Sony, en América del Norte, el Reino Unido y Brasil, así como Toho y Aniplex en Japón y otros mercados asiáticos. «Demon Slayer» superó las listas de extranjero nuevamente con $ 36 millones de los mercados donde Crunchyroll de Sony está manejando el despliegue. Hasta ahora, la película ha ganado un total de $ 451 millones a nivel internacional y $ 104 millones a nivel nacional. «Infinity Castle» es el primero en la serie planificada de tres películas sobre un niño que se convierte en un asesino de demonios para vengar a su familia y encontrar una cura para su hermana que se convirtió en un demonio.

Mientras tanto, Universal tuvo una suerte un poco mejor en el extranjero con «Downton Abbey: The Grand Finale», que agregó $ 8.3 millones de 35 mercados en su segundo fin de semana de lanzamiento. La película, una continuación del popular programa de televisión, ha generado $ 27.9 millones en el extranjero y $ 31.6 millones a nivel nacional hasta la fecha, lo que eleva su total global a $ 59.5 millones. El estudio dice que esas ventas de entradas están por encima de la «Downton Abbey: una nueva era» de 2022 en el mismo punto de la carrera teatral de su predecesor. Ninguna de las películas podría alcanzar las alturas de taquilla de la primera película cinematográfica, «Downton Abbey» de 2019, que se convirtió en un gran éxito por una suma de $ 194.6 millones a nivel mundial.