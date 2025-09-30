‘Demon Slayer’, dos veces, citado por ejecutivos en el aumento de contenido global de Asia

En Singapur’s Todo lo que importa Conferencia, altos ejecutivos de Sony Music Entertainment Japan, Amazon Music, Netflix Y Gold House diseccionó el papel en expansión de Asia como una potencia de contenido global, citando el anime, el K-pop y la producción impulsada por la IA como fuerzas que reforman la industria.

Moderado por Angel Lee, quien maneja los negocios de música y los asuntos legales para Netflix en el sudeste asiático, Australia/Nueva Zelanda y Taiwán, la sesión de «East Meets Everywhere» exploró cómo la IP asiática está ampliando la música, el anime, los juegos y el cine.

Bing Chen, presidente ejecutivo y CEO de Gold House, enfatizó el cambio de paradigma en marcha. «Históricamente, Global ha significado ir a Occidente. La tendencia más grande en la que todos estamos cómplices es garantizar que Asia no necesite a Occidente: Asia tiene Asia», dijo. Chen destacó la polinización cruzada de K-Pop con la música india y argumentó que las franquicias deben evolucionar más allá de las secuelas impulsadas por las estrellas. «‘Pokémon’ es el mejor ejemplo», señaló, citando su estructura de construcción del mundo que permite nuevos personajes e historias interminables sin dependencia de los actores superestrellas.

El Nobu Nakatake de Sony Music Entertainment Japón enfatizó la persistencia requerida para incubar al fandom global. Señaló «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle«, Que ha recaudado más de $ 600 millones en todo el mundo y atrajo 67 millones de admisiones.» Construir la base de fanáticos a nivel mundial es un trabajo tenaz «, dijo, subrayando que el viaje de la franquicia comenzó hace casi una década con una serie de manga antes de explotar en un fenómeno cultural.

Frankie Yaptinchay de Amazon Music destacó el alcance vertical de la plataforma, recordando el hito de reservar K-Pop Group Dos veces Para «Amazon Music Live» en un tragamonedas de primer nivel después del jueves por la noche de fútbol. «Vimos la audiencia de discos», dijo, acreditando la combinación de Twitch, Video Prime y experiencias de fanáticos en vivo. Yaptinchay argumentó que las colaboraciones resuenan más cuando están auténticas: «Encapsuló todas las diferentes piezas que hicieron que Amazon sea especial».

Los panelistas también presionaron para conexiones directas de artista a artista. «Los artistas deben hablar con el mismo idioma con un artista o un creador», dijo Nakatake, advirtiendo contra colaboraciones diseñadas por etiquetas. Chen agregó que cultivar círculos más pequeños de ventiladores devotos a menudo impulsa el impacto descomunal, instando a los creadores a ritualizar las experiencias de los fanáticos y ofrecer privilegios basados ​​en el estado.

En cuanto a los comida para llevar, Chen instó a los artistas a aprovechar la IA a pesar de las preocupaciones creativas: «Desafortunadamente, existe una correlación directa muy alta entre el volumen de contenido creado y el tamaño de la audiencia». Yaptinchay presionó para una mayor representación asiática en instituciones globales como los Grammys, citando el trabajo de la Alianza Gold Music. La nota de cierre de Nakatake era clara: «Sea distinto con respetar su identidad cultural, no copiar las canciones de la lista de exitosos de Western Top».