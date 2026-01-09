Demolido por Anies, Pramono quiere reconstruir la JPO de Sarinah

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pempro) reconstruirá el puente peatonal (JPO) De sarinaYakarta central porque sigue siendo muy necesario, especialmente para las personas con discapacidad.

«Por lo tanto, la JPO de Sarinah está en estudio. Esto es realmente necesario, especialmente para las personas con discapacidad. Esa es una de las razones por las que se llevó a cabo», dijo el gobernador de DKI Yakarta. Pramono Anung Wibowo en Yakarta, sur de Yakarta, el viernes.

Pramono cree que las personas con discapacidad todavía necesitan al JPO para ayudarles a cruzar la calle de forma segura.

Sin embargo, Pramono admitió que entendía los pros y los contras que ocurrirían si se reactivara la JPO.

Uno de los comentarios procedía de un grupo de peatones que querían que los cruces permanecieran en la calzada mediante un «cruce de pelícanos».

El cruce Pelican es un paso para peatones equipado con semáforos y botones especiales.

En respuesta a esto, Pramono aseguró que las instalaciones no se cerrarían para que los residentes aún pudieran cruzar por debajo, mientras que se proporcionó el JPO como otra opción.

«De hecho, también he leído los pros y los contras de la comunidad. El sendero de abajo permanece abierto, luego el de arriba como opción alternativa. Así que nada está cerrado», dijo Pramono.

Pramono dijo que la decisión sobre el JPO de Sarinah en realidad se había discutido desde la era del gobernador anterior.

Sin embargo, como líder de Yakarta, Pramono dijo que era responsable de ello.

«Francamente, la decisión sobre los asuntos de Sarinah ya se ha tomado, pero ahora, como gobernador, soy responsable de ello», dijo Pramono.

Sarinah JPO es el primer JPO en Yakarta. En 2022, este JPO será desmantelado y cerrado durante el mandato del Gobernador de DKI Yakarta. Anies Baswedan.

En aquel momento, el cierre se llevó a cabo por motivos urbanísticos y estéticos, para que no se obstruyera la vista hacia la Estatua de Bienvenida y los edificios históricos.

En cambio, el Gobierno Provincial de DKI implementó un «cruce de pelícanos» que se considera más amigable para las personas con discapacidad, los ancianos y las mujeres embarazadas.

Ahora, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta está revisando nuevamente la existencia de la JPO de Sarinah teniendo en cuenta la seguridad y las necesidades de todos los usuarios de la carretera. (Hormiga)