"Democracia golpeada por el cambio demográfico"dice el primer ministro Modi en las celebraciones del centenario RSS







Primer ministro Narendra Modi El miércoles, dijo que la unidad de la India en la diversidad está amenazada por los infiltrados que causan un cambio demográfico, advirtiendo que representa un riesgo para la armonía social y la seguridad interna.

También recordó su anuncio de la misión demográfica del Fuerte Rojo.

Hablando durante las celebraciones del centenario de RSS en la capital nacional, el primer ministro Modi dijo: «La unidad en la diversidad siempre ha sido el alma de la India. Si esta fuerza se rompe, la India debilitará … la armonía social enfrenta una gran amenaza de los infiltrados, causando un demográfico cambio.

Esta pregunta se refiere a nuestra seguridad interna y futuro. Es por eso que anuncié la misión demográfica del Fuerte Rojo. Necesitamos mantenernos alerta y luchar contra este desafío «.

El primer ministro Modi dijo que Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), fundada hace 100 años en Vijayadashami, no fue una coincidencia, destacando el festival Simbolismo de la victoria del bien sobre el mal, la verdad sobre la falsedad y la luz sobre la oscuridad.

«Mañana es Vijayadashmi, un festival que simboliza la victoria del bien sobre el mal, la victoria de la justicia sobre la injusticia, la victoria de la verdad sobre las falsedades y la victoria de la luz sobre la oscuridad … el establecimiento de RSS como organización en este gran día hace 100 años, no fue una coincidencia», dijo PM.

Rindió homenaje a RSS’s Fundador, KB Hedgewar, elogiando su dedicación al servicio nacional.

«Es la fortuna de los voluntarios de nuestra generación que tenemos la oportunidad de presenciar una gran ocasión como el año centenario del Sangh.

En esta ocasión hoy, extiendo mis mejores deseos a los millones de voluntarios dedicados al servicio nacional y los felicito. Pago a mi humilde homenaje A los pies del fundador del Sangh, nuestro ideal venerado, el Dr. Hedgewar Ji más adorado «, dijo el primer ministro Modi.

Fundada en 1925 en Nagpur, Maharashtra, por el Dr. Keshav Baliram Hedgewar, el RSS se estableció como una organización basada en voluntarios con el objetivo de fomentar la conciencia cultural, la disciplina, el servicio y la responsabilidad social entre los ciudadanos.

