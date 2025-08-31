Demo ricuh Haga intereses de captura Todos los empleados trabajan desde casa

Yakarta, Viva – Empresas de tecnología en el sector de servicios, Agarrar Indonesia, implementando un sistema Trabajar desde casa (WFH) En todos los empleados el impacto de una demostración prolongada que tiene lugar en varias ciudades.

«Hemos implementado WFH desde el viernes pasado. También continuaremos con WFH hasta que la situación y las condiciones sean mejores», dijo. Director ejecutivo O ARRAGA el CEO de Indonesia, Neneng Goenadi, en una conferencia de prensa celebrada en línea, el domingo 31 de agosto de 2025.

Afirmó que Grab siempre prioriza la seguridad de todos los empleados, compañero de conducir Ojek en línea o ojol y clientes.

Neneng también cumple con todas las apelaciones dadas por el gobierno. El lunes 25 de agosto de ayer, hubo una manifestación en varias regiones de Indonesia.

La acción tuvo lugar frente al edificio MPR/RPD Senayan, con una misa compuesta por estudiantes, estudiantes y grupos comunitarios.

Una de las demandas presentadas en el gobierno es la transparencia y el recorte de los asignaciones de DPR al rechazo de una serie de proyectos de ley controvertidos.

La manifestación continuó el 28 de agosto en el mismo lugar, con un grupo laboral que alentó un aumento en los salarios.

Desafortunadamente, un socio de taxista de motocicletas en línea o OJOL Affan kurniawan Asesinado como resultado de ser aplastado por los vehículos tácticos de Brimob (Rantis) al entregar órdenes, hasta que la atención del público ahora también conduzca a las demandas de la investigación del incidente.

La acción de protesta continuó en los días siguientes. Todavía se produjeron varios enfrentamientos entre ciudadanos y agentes de la ley (APH) que estaban a cargo de saquear las casas de los miembros del DPR.

Según los informes, varias instalaciones públicas fueron dañadas por los berrinches de masas. Según los informes, las instalaciones públicas que sufren daños debido a la quema son el Metro Jaya Police BRT Stop, Senen Sentral, el senen Toyota Rangga, Pemuit Pemuit Gate, Senayan Bank DKI, Roundabout Senayan y jóvenes exploradores.

Mientras que la parada NBRT que experimentó lo mismo, a saber, el contenedor de Petamburan. Las paradas de BRT que fueron saqueadas, dañadas o afectadas por el vandalismo fueron Kampung Melayu Stop, Kramat Senting, Bidara China, Semanggi, Petamburan, Jatinegara, Kwitang, presencia icónica de CSW de Agung e Hilir Bendungan.

Luego, la puerta de peaje que se quema es en Slipi, Pejompongan, Senayan, Semanggi, Kuningan, Slipi 2 y Semanggi 2.