Demo masiva calcun la capital de Filipinas, 216 personas fueron arrestadas

ManilaVIVA – Policía en la ciudad capital Filipina Atrapó a más de 200 personas en un choque con un manifestantes anti -corrupción que en su mayoría eran pacíficos, el domingo 21 de septiembre de 2025.

La policía dijo que al menos 88 menores estaban entre 216 personas que fueron detenidas el domingo, cuando la policía desplegó cañones de agua y sirenas contra la multitud de manifestantes que en su mayoría eran jóvenes y arrojaron piedras.

El alcalde de Manila, Isko Moreno, el lunes 22 de septiembre de 2025, dijo que un niño de 12 años era el más joven detenido.

Miles de filipinos se reunieron en Manila el domingo para desahogar su ira por el escándalo cada vez más ampliado que involucra proyectos falsos de control de inundaciones que se cree que dañaron miles de millones de contribuyentes de dólar.

Leer también: Entonces, un sospechoso del caso satélite del Ministerio de Asuntos Sociales, CEO de Hungría es un fugitivo





Disturbios en la manifestación anti -corrupción en Manila, Filipinas

Leer también: La crítica del historiador Anhar Gonggong de la policía confiscó el libro ‘Karl Marx’ por el padre Magnis



Este escándalo ha involucrado a muchos miembros del Parlamento y los líderes de los dos consejos del Congreso renunciaron a sus cargos durante la investigación.

Leer también: Confesando el ex corruptor, Angelina Sondakh es una móvil de Cinti sobre la corrupción



Sin embargo, las calles se enfrentan el domingo, lo que resultó en que se queman varios vehículos policiales y las ventanas de la estación de policía fueron destruidas, amenazando con eclipsar demostración Asistido anteriormente por familias, activistas, sacerdotes y políticos.

«Hasta ahora, ninguno de ellos reveló las razones detrás de sus acciones o si alguien los pagó para que lo hiciera», dijo el portavoz de la policía regional, mayor Hazel Asilo. AFP.

«Una vez que conocemos a sus afiliados, podemos averiguar si son parte de los manifestantes o simplemente harán un escándalo», agregó.

Según un comunicado emitido el lunes por el Ministerio de Salud, alrededor de 50 personas fueron llevadas a un hospital en Manila después del choque.

Otro portavoz de la policía, Mayor Philipp Ines, dijo que 93 oficiales resultaron heridos el domingo, y agregó que el número de arrestado aún podría aumentar porque las personas aún eran procesadas.

La ira por los llamados proyectos de infraestructura fantasma ha aumentado en el país del sudeste asiático, desde que el presidente Ferdinand Marcos lo convirtió en el centro de atención en el discurso estatal en julio después de una inundación mortal durante semanas.

El Ministerio de Finanzas estima que la economía filipina perderá hasta 118.5 mil millones de pesos (US $ 2 mil millones) de 2023 a 2025 como resultado corrupción En proyectos de control de inundaciones.

Greenpeace estima que la cifra es en realidad cerca de US $ 18 mil millones.

Se espera que Filipinas experimente grandes inundaciones el lunes cuando el tifón Super Ragasa llegó a las provincias más septentrionales del país.

Este país archipelágico se ve afectado por un promedio de 20 tormentas y tifones cada año, lo que resulta en millones de personas en áreas propensas a desastres continuamente bajo la pobreza.