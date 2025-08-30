Demo en Java Central, Polda registra 42 manifestantes y funcionarios lesionados

Yakarta, Viva – La Policía Regional Central de Java señaló que hubo 42 personas que resultaron heridas durante la acción por el gusto en varias ciudades del centro de Java. Ese número incluye estudiantes, otras comunidades, también aparato seguridad.

Jefe de Relaciones Públicas Polda Java centralKombes Pol Artato dijo que la manifestación para transmitir la aspiración ocurrió en la ciudad de Semarang, Surakarta, Magelang, Tegal. La policía se vio obligada a tomar medidas para dispersar a los calentados.

«Hubo 42 personas heridas en las ciudades que ocurrieron manifestaciones. Específicamente en la ciudad de Semarang, había 20 personas heridas, 7 de las cuales eran policías y 13 manifestantes», dijo Artato, citado el sábado 30 de agosto de 2025.

Fuego en la ciudad vieja de Semarang, miércoles (27/08/25) por la mañana Foto : TVONE/Teguh Joko Sutrisno

Mientras tanto, para el área de la ciudad de Surakarta, había 13 personas heridas, a saber, 9 oficiales de policía, 1 miembro de TNI y 3 manifestantes.

«Para aquellos en Magelang hay 9 personas que están heridas, todavía estamos haciendo recopilación de datos sobre cualquier persona que sufriera lesiones», dijo Artanto.

Agregó que las víctimas heridas ciertamente recibieron un tratamiento adecuado.

«En promedio, sufrió lesiones en la cabeza, contusiones en las extremidades y algunos se sienten apretados debido a los gases lacrimógenos», explicó.

Informe de Teguh Joko Sutrisno