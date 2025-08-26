Demo de PicU, un profesor de deportes en Bekasi fue arrestado por la policía después de acosar al estudiante de SMPN

Kota BekasiVIVA – Casos supuestos Acoso sexual por una persona gurú SMP El país en el oeste de Bekasi hace una conmoción pública. Después de estar abarrotada en las redes sociales y desencadenó la manifestación de ex alumnos, la policía finalmente actuó decisivamente. El maestro fue arrestado oficialmente.

Leer también: Sri Mulyani Corrección del presupuesto de educación Rapbn 2026, para los maestros a los profesores hasta decenas de billones



«Hemos arrestado a los perpetradores», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal del Metro de la Ciudad de Bekasi, Comisionado de Policía Binsar Sianturi, martes 26 de agosto de 2025.

El profesor de deportes se aseguró durante el día y ahora está experimentando un examen intensivo. Por lo tanto, no ha hablado más.

Leer también: El Ministerio de Finanzas enfatiza la declaración de Sri Mulyani de que el maestro de carga del maestro Hoaks



«Si bien todavía está en el proceso de examen», dijo.

El día anterior, la atmósfera de la escuela secundaria estatal se había calentado. Docenas de ex alumnos fueron a la escuela con pancartas y carteles, instaron a que los maestros sin escrúpulos fueran despedidos de su estatus.

Leer también: 69,313 Los maestros de PAI están determinados como participantes de PPG, listos para recibir asignaciones profesionales el próximo año



También exigieron que la escuela garantice la protección para los estudiantes. La acción fue registrada por las cámaras de los residentes e inmediatamente viral en varias plataformas de redes sociales.