Demo de masa del Ministerio de Hajj Umrah, aparentemente esta es la causa

Yakarta, Viva – cientos masa de la organización comunitaria de observadores Haji (Mph) mantuvo una acción al frente Ministerio Hajj y Umrah en el área central de Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: 36 personas, incluidos niños asesinados abarrotados durante el rally masivo de los políticos en la India,



Esta acción se basó en un monopolio sospechoso en la gerencia. culto Hajj y Umrah. Esto fue revelado por el coordinador de la comunidad de observadores Hajj, Ali.

«Es decir, relacionado con el monopolio de la compañía con el mismo individuo», dijo Ali.

Leer también: Rania Almutamayizah fomenta la innovación de viajes de adoración



Ali dijo que esto fue en conflicto y violó la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah.

«Y, por supuesto, esto es parte del supuesto monopolio sobre los servicios comunitarios», dijo.

Leer también: Jefe de KSP Qodari: los ministerios e instituciones no se enojan si revelamos los datos



Le pidió al presidente indonesio Prabowo Subianto que tomara medidas con sus hallazgos. Además, Ali sugirió aumentar el número de syarikah al menos cuatro o cinco. Porque esto puede mejorar los servicios y la comodidad para los peregrinos en los asuntos de Hajj y Umrah.

«Si solo dos recomendaran dos syarkah, entonces estamos seguros de que habrá más problemas de servicio y comodidad que no se resuelven estructural y sistemáticamente», dijo Ali.