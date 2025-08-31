Demo de Marak Anarquista, esta es la orden especial de Prabowo para la cabeza del Bin General Herindra

Yakarta, Viva – Ministro de defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie sjamsoeddin decir Presidente Prabowo Subianto Asigne la Agencia de Inteligencia del Estado (BIN) para monitorear la dinámica de la inteligencia e informar inmediatamente al Presidente.

Esto fue transmitido por el Ministro de Defensa, Sjafrie, refiriéndose a los resultados de la sesión plenaria del gabinete, se consideró para responder a la situación actual de una demostración masiva que ocurrió en varias regiones en Indonesia en los últimos días el domingo 31 de septiembre de 2025.

«La agencia de inteligencia estatal está asignada para continuar monitoreando la situación de inteligencia e informar al presidente en la primera ocasión si hay una dinámica en el campo», dijo el ministro de Defensa Sjafrie

Ministro de Defensa (Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin

Además, el presidente Prabowo también ordenó al Ministro del Interior (Mendagri) Tito Karnavian continuar coordinando con el gobierno regional, incluso en el monitoreo de los desarrollos económicos que necesitan la gente.

«Por lo tanto, esta es una necesidad compartida: solidez de todas las autoridades, tanto los gobiernos centrales como regionales», dijo

Anteriormente, el ministro de Defensa, Sjafrie, dijo que el presidente Prabowo dio énfasis en la policía y el TNI para permanecer sólidos, cooperar, y ambos trabajaron en la creación de estabilidad nacional para lograr la seguridad y la comodidad para el pueblo indonesio en general.

El presidente Prabowo, continuó Sjafrie, asignó al jefe de la policía nacional y al comandante de TNI para no dudar en tomar medidas y firmes medidas en contra de la ocurrencia de violaciones de la ley y violaciones de la aplicación de la ley.

«El presidente confirma que todas las violaciones penales, tanto en forma de destrucción de objetos, instalaciones públicas y propiedad privada, deben tratarse firmemente y de acuerdo con la ley», dijo Sjafrie Sjamsoeddin.

«Si las cosas suceden que se refieren a la seguridad personal y al propietario del funcionario que experimenta saqueo, los oficiales no dudan en tomar medidas firmes contra los perpetradores de los disturbios y los saqueos que ingresan al territorio privado o al área de la institución estatal que siempre debe estar en una condición segura», continuó «, continuó

El comandante de TNI será asistido por el Jefe de Gabinete de TNI Matra para mantener la seguridad nacional y frenar el uso de recursos naturales que no están de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Mientras que el jefe de la policía nacional continuará cooperando con el Fiscal General en la policía rápidamente contra todas las violaciones que ocurren en todas las regiones nacionales.

Sjafrie se aseguró de que el presidente Prabowo permaneciera en el país y continuó monitoreando el desarrollo de la situación nacional, especialmente las que ocurrieron en Yakarta.

«Este es el mensaje que necesito transmitir con las instrucciones del Presidente para ser conocido y entendido por todos los pueblos indonesios. El Presidente siempre será junto con la gente para luchar por los intereses de las personas junto con el apoyo de TNI, Polri y todas las organizaciones sociales», dijo «, dijo», dijo.