Demo de estudiantes de trabajo en el DPR ricuh, la policía llama debido a las acciones de los intrusos

Yakarta, Viva – La policía llama a la acción reunión trabajadores y estudiantes frente al edificio RPD/MPR RI, jueves 28 de agosto de 2025, de repente caos intruso que de repente desencadenó el caos.

División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradirevelar que el grupo sin identidad hizo deliberadamente un berrinche. Quemaron la bandera, trepando por la cerca, dañaron la cámara de CCTV, para garabatear en las paredes alrededor de la carretera de peaje.

No del todo allá, varias personas incluso decidieron ingresar a la carretera de peaje y hacer que el flujo de tráfico se paralice. La policía lamentó esto.

«Cuando los compañeros de estudio expresaron sus opiniones de manera ordenada frente al edificio del Parlamento, hubo partes irresponsables que actuaron de inmediato anarquicalmente. No tenían estructura, ninguna identidad, el coordinador de campo no estaba claro», dijo Ade Ary.



Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

La acción imprudente obligó a la policía a tomar medidas firmes. Se dice que las autoridades adoptaron un enfoque persuasivo a través de una apelación y educación, pero debido a que la situación se está calentando, el control finalmente se lleva a cabo.

«Su entidad es completamente desconocida, pero claramente sus acciones dañan el orden público», dijo.

Aunque hacía calor, la situación finalmente podría controlarse. Sin embargo, la policía todavía está en espera con patrullas móviles en varios puntos que son la ubicación del choque. Como en Jalan Asia África y Semanggi.