Demian Aditya y Sara Wijayanto expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Gary Iskak

VIVA – Una triste noticia rodea al mundo del entretenimiento de Indonesia después del actor. Gary Iskak murió el 29 de noviembre de 2025. Dos figuras que recientemente trabajaron estrechamente con él, Demian Aditya Y Sara Wijayantoestar entre los más afectados. Los dos compartieron emotivos mensajes de despedida, considerando que Gary participó activamente en la producción de Sara’s Mystery Diary con ellos.

Lea también: El dolor de su esposa tras el fallecimiento de Gary Iskak: ya no es doloroso…



Demian expresó su tristeza porque acababa de prometer cuidar de Gary. Dijo que solo habían estado bromeando, planeando muchas cosas, incluso querer ver los resultados de la película en la que estaban trabajando juntos. Según él, Dios realmente ama a Gary y está seguro de que muchas personas orarán por el viaje de su amigo hacia un lugar mejor. Aunque su reunión fue relativamente breve, Demian sintió que había aprendido mucho de Gary. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Más popular: El viaje de la vida de Gary Iskak antes de morir, supuestamente sin usar casco durante el accidente



«Gary… ¿Acabo de prometer que cuidaría de ti, solo estábamos bromeando, solo estábamos planeando ver los resultados de nuestra película? escribió Demian, citado en su Instagram @_demianaditya_ el domingo 30 de noviembre de 2025.

Sara Wijayanto también expresó sus sentimientos de pérdida a través del emotivo mensaje que subió. Sra dijo que él y Gary acababan de hablar sobre querer cuidarse el uno al otro. Sin embargo, admitió que no podría cuidar de Gary si estuviera tan lejos.

Lea también: Muerto en un solo accidente, este es el perfil completo de Gary Iskak: el largo recorrido profesional del polifacético actor



Está agradecido de que Gary haya regresado a su vida ahora y por recordarle la importancia del perdón y el amor. Sara también enfatizó que Gary siempre será parte de la familia Mystery Diary de Sara y que todos lo extrañarán.

«Mas @iskak_gary Ayer hablamos de querer cuidarnos unos a otros… ¿No puedo cuidar de ti si estás lejos??????? Sara.