Demi Moore protagoniza Spike Jonze, la película de Gucci de Halina Reijn ‘The Tiger’

Demi MooreEl primer papel de la película desde su giro nominado al Oscar en «The Substance» está interpretando a la matriarca de una realidad alternativa Gucci familia en Spike Jonze y Halina ReijnEl trippy corto «el tigre».

En la película de 30 minutos, que se estrenó en Milán el martes por la noche para comenzar la Semana de la Moda, Moore retrata a Barbara Gucci, la cabeza ficticia de Gucci International que también posee el estado de California. Para celebrar su cumpleaños, Barbara organiza una cena para sus hijos (Edward Norton, Elliot Page y Keke Palmer) y un periodista de vanidad (Ed Harris) que está ansioso por ver detrás de la fachada de Barbara. Pero cuando los psicodélicos se involucran, la prístina reputación de Barbara se ve amenazada y la familia se ve obligada a enfrentar sus propias imperfecciones. El elenco de «The Tiger» también incluye a Alia Shawkat, Julianne Nicholson, Heather Lawless, Ronny Chieng, Kendall Jenner y Alex Consani.

Demi Moore en «The Tiger».

El ganador del Oscar Jonze y el director de «Babygirl», Reijn, combinan sus respectivos estilos sin problemas en el corto, equilibrando la sátira irónica con momentos de alta tensión en medio de imágenes alucinantes. De manera similar a su papel de «la sustancia», Moore se destaca por interpretar a una mujer al borde, y si no fuera por la historia y el vestuario centrado en Gucci, uno podría olvidar fácilmente que la película está destinada a ser promocional.

«The Tiger» presenta ropa de la primera colección de Demna como director artístico de Gucci, titulada «La Famiglia», y el estreno en la Bolsa de Milán se sirvió como un desfile de facto de facto, con modelos de la campaña de la línea y una matriz de celebridades que se extendieron por la alfombra marrón en los nuevos diseños (Moore usaba un grupo de oro particularmente aturdido que parecía ser muy pesado). Además de las estrellas y directores de The Short, el estreno deslumbrante también asistió Gwyneth Paltrow, quien conversó con Moore antes y después de la proyección, Jin de la fama de BTS, Serena Williams, Anna Wintour, David Jonsson y Alia Bhatt.

Gwyneth Paltrow asiste a la alfombra roja de primavera/verano 2026 de Gucci durante la Semana de la Moda de Milán. Getty Images para Gucci

Hablando con Variedad En la alfombra marrón, la página llamada Trabajar con Moore «Incredible».

«Definitivamente trippy, perdón por el juego de palabras, sabrás a qué me refiero con el breve», continuó. «Pero fue solo una experiencia fenomenal y es una persona tan maravillosa, tan dulce y amable con todos. Y obviamente un actor tremendo, por lo que tener mis días trabajando con Demi fue el mejor».

Elliot Page asiste a la alfombra roja de Gucci Spring/Summer 2026 durante la Semana de la Moda de Milán. Getty Images para Gucci

Nicholson, recién salido de una actriz invitada del Emmy para «Hacks», llevaba un dramático vestido de terciopelo negro de alto colado hasta el estreno, el mismo que usa en el corto. Ella y Lawless interpretan a un par de primos misteriosos, «brillantes» que contribuyen a la caída de la cena, y caminaron por la alfombra juntos tomados de la mano.

«Se sentía como caminar hacia el set de una película de Fellini o una especie de sueño trippy», dijo Nicholson sobre trabajar con Jonze y Reign. «Permanece, hasta este momento, algo que nunca antes había experimentado y un viaje fantástico».

Heather Lawless, Halina Reijn y Julianne Nicholson asisten al evento Gucci Primavera/Verano 2026 durante la Semana de la Moda de Milán. Getty Images para Gucci

Mira «The Tiger» a continuación.