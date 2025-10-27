Demi Moore dice que Tom Cruise «estaba avergonzado» por su embarazo

Demi Moore dijo durante una entrevista en The New Yorker Festival (vía Gente) que ella sintió Tom Crucero Estaba «bastante avergonzada» por su embarazo cuando ensayaban juntas para «Algunos hombres buenos«, adaptación cinematográfica de Rob Reiner de la obra de Aaron Sorkin sobre dos marines estadounidenses acusados del asesinato de otro soldado. Moore estaba embarazada de ocho meses de su segundo hijo, Scout Willis, cuando comenzó a ensayar líneas con Cruise y Reiner antes de la producción.
«Creo que Tom estaba bastante avergonzado», dijo Moore. «En realidad me sentí bien por eso. Pero me estaba moviendo, ¿verdad? Pero me di cuenta de que él sentía que era un poco incómodo».
Según lo informado por Gente: «Moore explicó que cree que Cruise podría haberse sentido incómodo dado que no muchos de sus compañeros de Hollywood tenían hijos en ese momento, debido a lo que ella dijo que era la presión de elegir entre seguir una carrera y ser madre».
“Para mí, es una de las muchas cosas que sentí que no tenía sentido”, dijo Moore sobre el estigma que rodea a las mamás en Hollywood. «Y entonces lo desafié a decir, ya sabes, ‘¿Por qué no? ¿Por qué no puedes tener ambos?’ Pero creo que con eso vino mucha presión que me puse a mí mismo para, en cierto sentido, demostrar que era posible”.
Moore dijo que se convirtió en “un poco sobresaliente” en este sentido, y agregó: “Ahora miro hacia atrás, a ese momento, y pienso: ‘¿En qué carajo estaba pensando?’ ¿Y qué estaba tratando de demostrar? Pero no contaba con el apoyo que tiene hoy. Ya sabes, estar amamantando y luego bloqueando y ensayando una escena”.
Después de dar a luz a su hija, Moore se presionó aún más para ponerse en forma para la película. Ella explicó: «Iba a usar uniforme militar y probablemente lo anticipé demasiado y comencé a hacer ejercicio y tratar de ponerme en forma incluso antes de que ella naciera. Hice una caminata de dos horas y media el día que rompí fuente. Hice un paseo en bicicleta de 24 millas y luego estaba bailando en un club de reggae; de ahí que ella llegara dos semanas y media antes».
Moore señaló que hoy en día las madres reciben mucho más “apoyo” en los sets de filmación de Hollywood, una corrección de rumbo necesaria para la industria. Variedad se ha puesto en contacto con el representante de Cruise para hacer comentarios.