Demi Lovato anuncia gira por Norteamérica ‘It’s Not That Deep’

Demi Lovato ha anunciado su gira norteamericana “It’s Not That Deep”, prevista para la primavera de 2026.

La cantante reveló las fechas de su gira por 23 ciudades inmediatamente después del lanzamiento de su noveno álbum del mismo nombre. La gira, que marca su primera gran gira como cabeza de cartel en tres años, comienza el 8 de abril en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte. Está lista para hacer paradas en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y el Kia Forum de Los Ángeles antes de terminar en el Toyota Center de Houston el 25 de mayo.

Lovato preparó la gira con una actuación íntima el sábado en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, invitando a los asistentes a cortes de su último disco dance-pop, así como éxitos de su catálogo. Ella planea traer a la invitada especial Adéla como apoyo para la gira “It’s Not That Deep”.

La preventa de la gira comienza el 30 de octubre a las 10 am hora local y los fanáticos pueden registrarse para acceder en Ticketmaster. La venta general comienza el 31 de octubre a las 10 a. m. hora local.

Consulta las fechas completas de la gira a continuación:

Miércoles 8 de abril – Charlotte, Carolina del Norte – Spectrum Center

Viernes 10 de abril – Orlando, FL – Kia Center

Domingo 12 de abril – Atlanta, GA – State Farm Arena

Martes 14 de abril – Nashville, TN – Bridgestone Arena

Jueves 16 de abril – Washington, DC – Capital One Arena

Sábado 18 de abril – Filadelfia, PA – Xfinity Mobile Arena

Lunes 20 de abril – Toronto, ON – Scotiabank Arena

Miércoles 22 de abril – Boston, MA – TD Garden

Viernes 24 de abril – Nueva York, NY – Madison Square Garden Arena

Lunes 27 de abril – Columbus, OH – Nationwide Arena

Miércoles 29 de abril – Detroit, MI – Little Caesars Arena

Viernes 1 de mayo – Chicago, IL – United Center

Sábado 2 de mayo – Minneapolis, MN – Target Center

Martes 5 de mayo – Denver, CO – Ball Arena

Viernes 8 de mayo – Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena

Sábado 9 de mayo – Anaheim, CA – Honda Center

Lunes 11 de mayo – San Francisco, CA – Chase Center

Miércoles 13 de mayo – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Sábado 16 de mayo – Los Ángeles, CA – The Kia Forum

Martes 19 de mayo – Glendale, AZ – Desert Diamond Arena

Viernes 22 de mayo – Dallas, TX – American Airlines Center

Domingo 24 de mayo – Austin, TX – Moody Center

Lunes 25 de mayo – Houston, TX – Toyota Center