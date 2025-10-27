Demi Lovato anuncia gira por Norteamérica ‘It’s Not That Deep’

Demi Lovato ha anunciado su gira norteamericana “It’s Not That Deep”, prevista para la primavera de 2026.
La cantante reveló las fechas de su gira por 23 ciudades inmediatamente después del lanzamiento de su noveno álbum del mismo nombre. La gira, que marca su primera gran gira como cabeza de cartel en tres años, comienza el 8 de abril en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte. Está lista para hacer paradas en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y el Kia Forum de Los Ángeles antes de terminar en el Toyota Center de Houston el 25 de mayo.
Lovato preparó la gira con una actuación íntima el sábado en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, invitando a los asistentes a cortes de su último disco dance-pop, así como éxitos de su catálogo. Ella planea traer a la invitada especial Adéla como apoyo para la gira “It’s Not That Deep”.
La preventa de la gira comienza el 30 de octubre a las 10 am hora local y los fanáticos pueden registrarse para acceder en Ticketmaster. La venta general comienza el 31 de octubre a las 10 a. m. hora local.
Consulta las fechas completas de la gira a continuación:
Miércoles 8 de abril – Charlotte, Carolina del Norte – Spectrum Center
Viernes 10 de abril – Orlando, FL – Kia Center
Domingo 12 de abril – Atlanta, GA – State Farm Arena
Martes 14 de abril – Nashville, TN – Bridgestone Arena
Jueves 16 de abril – Washington, DC – Capital One Arena
Sábado 18 de abril – Filadelfia, PA – Xfinity Mobile Arena
Lunes 20 de abril – Toronto, ON – Scotiabank Arena
Miércoles 22 de abril – Boston, MA – TD Garden
Viernes 24 de abril – Nueva York, NY – Madison Square Garden Arena
Lunes 27 de abril – Columbus, OH – Nationwide Arena
Miércoles 29 de abril – Detroit, MI – Little Caesars Arena
Viernes 1 de mayo – Chicago, IL – United Center
Sábado 2 de mayo – Minneapolis, MN – Target Center
Martes 5 de mayo – Denver, CO – Ball Arena
Viernes 8 de mayo – Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena
Sábado 9 de mayo – Anaheim, CA – Honda Center
Lunes 11 de mayo – San Francisco, CA – Chase Center
Miércoles 13 de mayo – Seattle, WA – Climate Pledge Arena
Sábado 16 de mayo – Los Ángeles, CA – The Kia Forum
Martes 19 de mayo – Glendale, AZ – Desert Diamond Arena
Viernes 22 de mayo – Dallas, TX – American Airlines Center
Domingo 24 de mayo – Austin, TX – Moody Center
Lunes 25 de mayo – Houston, TX – Toyota Center