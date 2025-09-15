Demi Lovato anuncia el nuevo álbum ‘It’s Not That That Deep’, Fecha de lanzamiento

Demi Lovato ha anunciado Su noveno álbum de estudio «It’s No That Deep», lanzando el 24 de octubre a través de DLG Recordings/Island Records.

La cantante ya ha estado burlando de su próxima era de baile-pop con el lanzamiento de un par de singles, «Fast» y «Here toda la noche». «It no es tan profundo» es producido por Zhone (Charli XCX, Kylie Minogue) y contará con 11 pistas.

«Esta música es un reflejo perfecto de dónde estoy hoy. Pasé un tiempo increíble haciendo este álbum con Zhone y fue una experiencia muy liberadora soltarse y divertirme con él», dijo Lovato en un comunicado. «Con mis épocas pasadas, a menudo escribía música catártica sobre temas pesados ​​que necesitaba procesar. Cuando volví al estudio esta vez, esas canciones ya no resonaban porque ya no estoy en ese lugar en la vida. Estoy feliz, estoy enamorado, y solo quiero disfrutar de la vida y divertirme. No es tan profundo, y eso se convierte en el ethos para este álbum. bailar conmigo «.

Lovato lanzó por última vez su álbum «Holy FVCK» en 2022, un disco inspirado en el rock que alcanzó el número 7 en el Billboard 200. Después de su lanzamiento, se dirigió a una gira de 34 fechas con actos de apertura Sara y Royal & The Serpent.

Fuera de la música, Lovato apareció recientemente en la película «Tow» junto a Rose Byrne, Octavia Spencer y Simon Rex. La película se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en junio. Luego, lanzará un libro de cocina, «Un plato a la vez: Recetas para encontrar la libertad con la comida», fuera del 31 de marzo de 2026.