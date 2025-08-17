Demeco Ryans dice que el novato de los tejanos RB ‘brilló’ contra Panthers

Houston Tejanos El entrenador en jefe, Demeco Ryans, tuvo algunos grandes elogios por su corredor de novato después del partido de pretemporada del sábado contra los Panthers. Woody Marks, una selección de cuarta ronda de USC, solo tenía tres acarreos en el primer partido de pretemporada del equipo contra los Vikings. Pero ayer estalló a lo grande.

«Pensé que Woody definitivamente brillaba hoy», Ryans dijoDespués de que Marks corrió siete veces para 40 yardas y agregó una recepción. «[We] Hablé de jugar una marca física de fútbol: Woody hizo eso. Corrió detrás de sus almohadillas muy bien, terminó … Al igual que, hombre, corriendo a través de cuatro defensores, tres defensores a la vez y aún se avanzan. Eso es lo que espero de nuestras espaldas e hizo un buen trabajo al respecto «.

Ryans continuó: «Solo también con nuestras espaldas, han hecho un trabajo realmente agradable en la protección de pases: recoger los bombardeos, piense en Jawhar [Jordan] Tenía uno, y tuvimos una pareja la semana pasada. Pero han hecho un muy buen trabajo recogiendo los bombardeos en protección y dando tiempo a nuestros quarterbacks para terminar el down ”.

Woody Marks se enfrenta a una tabla de profundidad de Houston en el corredor de Houston en el corredor

No importa cuán buenas marcas sigan mirando en la pretemporada, se enfrentará a una batalla cuesta arriba para obtener instantáneas en el corredor de Houston. Joe Mixon es el titular incuestionable después de ser adquirido en un intercambio de los Bengals en la primavera de 2024. Corrió para 1,016 yardas en 245 acarreos el año pasado, anotando 12 touchdowns totales y agregando 309 yardas por el aire.

Detrás de Mixon, los Texans firmaron a la ex estrella de los Cleveland Browns, Nick Chubb. Sufrió una horrible lesión en la rodilla en el segundo juego del 2023 que lo obligó a perderse por un año calendario lejos del campo de fútbol. Regresó a la acción a mitad de la temporada pasada, aunque fue considerablemente menos efectivo de lo que era anterior, totalizando solo 332 yardas en 102 acarreos. Houston espera que otro año de recuperación de esa lesión en la rodilla de varios ligamentos ayude a restaurarlo a su antiguo yo.

La selección de la cuarta ronda 2022, Dameon Pierce, es un corredor efectivo entre los tackles que también recibe trabajo en el juego de retorno de patada. Dare Ogunbowale, hermano mayor de la estrella de la WNBA, Arike Ogunbowale, es un especialista en tercer down de regreso y regreso. Obtiene un trabajo constante en el alivio del titular de los Texans, aunque el papel podría disminuir aún más este año con las adiciones de Chubb y Marks. Sería casi sin precedentes que un equipo de la NFL llevara cinco traseros en su lista activa, por lo que las marcas probablemente deberán vencer al menos a un jugador por delante para sobrevivir a los recortes finales de la lista.

Woody Marks era un semental en la universidad

La transferencia del estado de Mississippi estalló de una manera importante con los troyanos el año pasado. No solo se destacó con 198 acarreos para 1,133 yardas y nueve touchdowns en el suelo, sino que también agregó 47 atrapadas para 321 yardas. Esa versatilidad en el juego aéreo es grande para Marks, que se puede usar en ambas fases de la ofensiva.

Con Ryans elogiando las habilidades de protección de pase de las marcas y otros corredores, podría significar que Marks puede forjar un papel transmitido al principio de su carrera, posiblemente tomando el trabajo de Ogunbowale. Ciertamente le da una mejor oportunidad de ganar un papel en el campo como novato.