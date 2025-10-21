DeMeco Ryans atribuye un error crítico al jugador de los Texans después de ‘MNF’

Tejanos de Houston entrenador en jefe De Meco Ryans habló con franqueza después de la derrota ante el Halcones Marinos de Seattle en “Monday Night Football”, dejando muy claro su equipo, y específicamente el pateador Cazador de Fairbairnno siguió instrucciones.

Abajo de los Seahawks 27-19 en el último cuarto, los Texans necesitaban preservar la advertencia de dos minutos para tener una oportunidad realista de recuperar el balón y empatar el juego.

Fairbairn pateó el balón como de costumbre, provocando reacciones de Ryans durante y después del juego.

DeMeco Ryans critica a Ka’imi Fairbairn después de la derrota de los Texans

Según Ryans, cuyo rostro en la banca después de la patada llamó la atención durante la transmisión, dijo que “el plan” era de hecho que Fairbairn pateara el balón fuera del campo. Ryans calificó de “frustrante” que los jugadores no hicieran lo que les indicó el cuerpo técnico.

«El plan al final del juego era patear el balón fuera del campo para poder utilizar los dos minutos y tuve un tiempo muerto, pero no lo ejecutamos». Ryans dijo a los periodistas el 21 de octubre. «Nuevamente, solo se aplica a todo el juego. Es frustrante que no estemos ejecutando las cosas para las que nos entrenaron».

Por lo demás, Fairbairn estuvo perfecto esa noche, acertando sus dos tiros de campo y su intento de punto extra.

Su único error no aparecerá en la puntuación, pero fue extremadamente costoso.

Adam Hoge de ALLCITY publicado en X el 20 de octubre que los “Texans acaban de cometer el mismo error que el osos lo hizo en la Semana 1, permitiendo que una devolución de patada quemara el tiempo muerto de advertencia de dos minutos”, al que también hizo referencia Orlovsky.

«Y en este caso, el pateador no parecía estar tratando de patearlo fuera de los límites o fuera de la parte trasera de la zona de anotación».

La derrota rompe una racha de dos victorias consecutivas y deja a Ryans y los Texans con marca de 2-4.

DeMeco Ryans critica a los tejanos que se presentan en ‘Monday Night Football’

Ryans no echó toda la culpa de la derrota de los Texans a Fairbairn, y criticó sus innumerables problemas durante la contienda.

Aaron Wilson de KPRC 2 destacó en X después del juego que los Texans perdieron «mientras van 1 de 3 en la zona roja, 2 de 15 en tercera oportunidad, 1 de 4 en cuarta oportunidad» y «a pesar de un margen de pérdida de balón de 4-1. Diez penalizaciones, 105 yardas».

Ryans calificó el esfuerzo de los Texans en el pérdida «descuidada».

Ryans también señaló que los Texans no alcanzaron su “objetivo principal” de cara al partido del lunes contra los Seahawks.

“Para nosotros, esta noche en general es un juego descuidado”, dijo Ryans en su declaración inicial. «Hubo algunas cosas positivas que hicimos. Pero fueron eclipsadas por las cosas negativas. Ofensivamente, no fue lo suficientemente bueno. No movimos el balón lo suficientemente bien. Tenemos que ejecutar mejor. El objetivo principal en este juego era controlar el frente. Nosotros no hicimos eso. Su frente nos controló.

«No fue lo suficientemente bueno para nosotros. Pero tenemos que encontrar una manera de mejorar allí. Tenemos que sumar puntos, ¿verdad? Así que tenemos que encontrar una manera de llegar a la zona de anotación. Tuve múltiples oportunidades, pero no las aproveché».

Ryans también lamentó las conexiones perdidas en el juego aéreo, pero los problemas fueron generalizados.

DeMeco Ryans reparte la culpa

Las dos victorias de Ryans y los Texans esta temporada fueron contra el ahora 1-6 Titanes de Tennessee y un cierto es que devastado por lesiones Cuervos de Baltimore club.

El entrenador del tercer año también lamentó los penaltis del equipo y la falta de fútbol «inteligente».

«Hoy no fue un buen día para todo nuestro equipo», dijo Ryans. «No se trata sólo de un equipo. Las tres fases no hicieron un gran trabajo hoy. No jugamos un fútbol ganador. Por lo tanto, no podemos esperar salir con la victoria si no hacemos las cosas que hacen los equipos ganadores».

El mayor obstáculo que enfrentan los Ryans y los Texans es el hecho de que sus problemas han sido tan generalizados al comienzo de esta temporada.