Demasiada luz artificial por la noche puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca: estudio







La exposición a la luz artificial durante la noche provoca un aumento de la actividad estresante en el cerebro, inflamación de las arterias y un mayor riesgo de sufrir cardiopatía.

Los participantes, que no tenían antecedentes de enfermedad cardíaca ni cáncer activo, se sometieron a la misma tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/CT). El estudio incluyó a 450 adultos.

Los resultados mostraron que las personas expuestas a niveles más altos de luz artificial durante la noche tenían una mayor actividad cerebral relacionada con el estrés, más inflamación en los vasos sanguíneos y una mayor probabilidad de padecer enfermedades graves. cardiovascular eventos.

Los investigadores recopilaron esta información de los registros médicos, que fueron revisados ​​de forma independiente por cardiólogos. El riesgo aumentó constantemente a medida que aumentaba la exposición a la luz.

