Demandado por divorcio de Raisa, Hamish Daud muestra fotos de vacaciones en la playa

Jacarta – Cantante raisa Andriana demandó oficialmente divorciado su marido, Hamish DaudDe tribunales religiosos Sur de Yakarta. Esta noticia fue confirmada directamente por el Oficial de Relaciones Públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Abid MH, quien dijo que el caso había sido registrado oficialmente.

Lea también: Raisa registró una demanda de divorcio contra Hamish Daud el 22 de octubre de 2025



«Lo que usted mencionó ya existe (demanda de divorcio)», dijo Abid MH cuando fue confirmado, el jueves 23 de octubre de 2025.

Anteriormente, se sabía que Hamish Daud había eliminado la carga de la celebración de su octavo aniversario de bodas en su cuenta personal de Instagram, un paso que inmediatamente se convirtió en un tema de discusión en el ciberespacio.

Lea también: ¡Reveló! Raisa presenta una demanda de divorcio contra Hamish Daud



Aunque la noticia del divorcio se ha difundido ampliamente, Hamish Daud aún no ha dado una respuesta oficial. Por otro lado, todavía se le ve activo en las redes sociales. En su última subida a Instagram, Hamish compartió un vídeo de él mismo surfeando en una playa.

“Joven o viejo… la espuma es real.!” que se subió el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: El tribunal anunció oficialmente la fecha del primer juicio por el divorcio de Raisa y Hamish Daud.



Mientras tanto, el primer juicio por el divorcio de Raisa y Hamish Daud está programado para el 3 de noviembre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Hasta el momento aún no se conocen los detalles de los motivos detrás de la demanda.

Raisa y Hamish Daud se casaron el 3 de septiembre de 2017 en un evento que fue calificado como uno de los momentos más románticos y populares de Indonesia. De este matrimonio, la pareja fue bendecida con una hija que nació el 13 de febrero de 2019.

Hasta ahora, los dos son conocidos como una pareja de celebridades que mantienen la privacidad de su vida doméstica. Aunque suelen estar en el punto de mira del público, Raisa y Hamish rara vez muestran demasiados asuntos personales en las redes sociales.

Ahora, la noticia de su divorcio se ha convertido en uno de los temas más discutidos, teniendo en cuenta que esta pareja ha sido considerada un símbolo de armonía entre las figuras públicas de Indonesia durante muchos años.