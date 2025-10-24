Demandado por divorcio de Raisa, Hamish Daud limita la columna de comentarios

Jacarta – Rupturas familiares de parejas de celebridades raisa adriana y Hamish Daud Sigue siendo un tema candente de conversación entre los internautas en las redes sociales. Más recientemente, el cantante Serba Salah solicitó oficialmente el divorcio.

Después de ocho años de matrimonio, Raisa solicitó el divorcio contra Hamish Daud en el Tribunal Religioso (AP) del sur de Yakarta el miércoles 22 de octubre de 2025. La impactante noticia fue confirmada directamente por el portavoz de la AP del sur de Yakarta, Abid, cuando se reunió con un equipo de medios el jueves 23 de octubre de 2025. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Cuando su hogar estaba en juego, Hamish decidió limitar los comentarios en su cuenta personal de Instagram. Hasta ahora, Hamish y Raisa aún no han abierto la voz sobre su divorcio.

La cuenta de redes sociales del actor de 45 años estuvo en el punto de mira de los internautas porque se dijo que borró publicaciones sobre su aniversario de bodas (aniversario) el 8. Según el seguimiento de VIVA, no hubo cargas del octavo aniversario, pero Hamish todavía tenía fotos de él junto con Raisa.

Desde que se casaron en 2017, Raisa y Hamish son conocidos como una pareja armoniosa y alejada de los chismes. No sorprende que la ruptura de su matrimonio conmocionara al público y se convirtiera en un tema de conversación candente, encabezando el tema de tendencia en X.

El matrimonio de Raisa y Hamish fue bendecido con una hija que completó aún más su pequeña familia. Pero ahora, los hogares que están etiquetados como objetivos de pareja tienen que afrontar una gran prueba en la mesa de la corte.

El primer juicio se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2025. El orden del día de la primera sesión incluyó la mediación entre las dos partes.