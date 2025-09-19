Demandado del caso de importación de azúcar Llame al testimonio de Tom Lembong importante, solicite a los jueces que presenten en el juicio

Yakarta, Viva – Autoridad legal acusado Tony Wijaya, Hotman Paris Hutapea le preguntó al ex ministro de comercio Thomas Trikasih Lembong Alias Dejó a Tom Presentado en el juicio del presunto caso corrupción importaciones de azúcar en el Ministerio de Comercio (Ministerio de Comercio).

Debido a que el continuo Hotman, Tom Lembong, antes de recibir la abolición del presidente Prabowo Subianto, fue declarado culpable de enriquecer a las partes de la compañía privada de azúcar para otorgar el permiso de importación.

«Tom Lembong está acusado de cometer actos contra la ley enriqueciendo a otros. Enriqueciendo a nueve corporaciones de estos importadores. Si se dice que Tom Lembong fue abolido, entonces, ¿cómo se puede demostrar que cometió un acto contra la ley enriqueciendo a nuestros clientes?», Dijo Hotman en el Tribunal de Corrupción de Jakarta, el jueves 18 de septiembre, 2025.



Dejó a Tom Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

En línea con Hotman, uno de los asesores legales del acusado Tony Wijaya también solicitó a la Asamblea que invitara a Tom Lembong a testificar.

«Lo siento, el noble en nuestra opinión no solo debe basarse en las necesidades del fiscal. Nuestros clientes están aquí debido a la decisión de Thomas Lembong de emitir PI, incluidos otros funcionarios del Ministerio de Comercio, incluido el Sr. Rahmad Gobel (Ministro de Comercio)», suplicó el abogado de Tony.

Hakim Rechazar a Tom Lembong

Aunque los intereses se han explicado para presentar a Tom Lembong, el juez aún no se mueve. La asamblea de Keukeuh no estaba dispuesta a acomodar a los acusados.

«De hecho, la carga de la prueba está en el fiscal público, el fiscal fue suficiente, pero el pH no es suficiente. Si la asamblea hasta ahora no hay nada urgente para llamar (Tom Lembong). No queremos que el juicio se arrastre en el tiempo especificado «, dijo el presidente del panel de jueces.

No detenerse allí, nuevamente uno de los abogados del acusado le pidió al juez que presentara a Tom Lembong. «Tal vez al menos lo que nuestros colegas deben ser transmitidos por al menos TL pueden ser presentados por el juicio, porque este problema central es lo que nuestro cliente (acusado) está haciendo sobre la posición de TL como ministro», dijo el abogado Tony.

«Si el asesor legal quiere traerlo, por favor. Pero nosotros, la Asamblea hasta ahora tomamos la actitud de que no hay urgencia para eso», agregó el juez presidencial.

Anteriormente, Charles Sitorus se presentó como testigo de la corona del acusado corporativo en la corrupción de la importación de azúcar del presidente presidente de PT Angels Products Tony Wijaya ng; Director de PT Makassar Tene, luego Surianto Eka Praseteto; Presidente Director de PT Permata Duni Sukses Utama, Eka Sapanca; Autoridad de directores de PT Deta Sugar International, Hendrogiarto a tiwow; y presidente del PT Berkah Manis Makmur, Hans Falita Hutama.

Fue declarado culpable y sentenciado a cuatro años de prisión y una multa de RP. 750 millones. Charles Sitorus presentó una apelación porque sintió la consideración del juez y el veredicto no estaba de acuerdo con los hechos legales y la evidencia revelada en el juicio.

En su defensa, Charles declaró que PT PPI recibió una asignación del Gobierno a través del Ministro de Comercio y el Ministro de Bumn-To comprar 200 mil toneladas de azúcar.

En la carta, el socio de PT PPI es PT Perkebunan Nusantara (Persero) o PTPN y PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) con un precio de compra de azúcar que se refiere al costo de los agricultores (HPP) de RP 8,900. Sin embargo, la compra de azúcar solo se realizó 57.500 toneladas.

Charles razonó que PTPN y RNI querían que PT PPI comprara al precio de la subasta que varía desde RP 10,300, no el precio de HPP. El precio de HPP se considera demasiado bajo, a pesar de que el esquema de participación en las ganancias se ha regulado 65:35 según las regulaciones gubernamentales.