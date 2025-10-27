¡Demanda mental! El Tribunal De Distrito Del Sur De Yakarta Rechaza El Juicio Preliminar De Delpedro, El Estado Del Sospechoso Sigue siendo Legal

Jacarta – Acción legal propuesta por el Director Fundación Lokataru, Delpedro Marhaenfracasó en manos del panel de jueces. El Tribunal de Distrito (PN) del Sur de Yakarta rechazó todas las solicitudes antes del juicio que Delpedro presentó para cancelar su condición de sospechoso.

La audiencia de veredicto se celebró el lunes 27 de octubre de 2025 y estuvo presidida por el juez único Sulistiyanto Rokhmad Budiharto. En su decisión, el juez valoró las diligencias del investigador para determinar a Delpedro como sospechar es válida y conforme a los procedimientos legales.

«Para intentarlo, rechazar la solicitud previa al juicio del solicitante en su totalidad», dijo Sulistiyanto en la sala del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.

Delpedón Director de Delpedro Marhaen

Esta decisión también asegura que continuará el proceso de investigación sobre el caso de presunta incitación a la acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar en Yakarta a finales de agosto de 2025 y que arrastró el nombre de Delpedro.

Anteriormente se informó que el caso de presunta incitación a la acción anarquista durante una manifestación que tuvo lugar en Yakarta a finales de agosto de 2025, ha entrado en una nueva fase. Investigadores de la Dirección General de Investigación Criminal (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya entregaron los expedientes de los seis sospechosos en este caso a la Fiscalía Superior (Kejati) de DKI Yakarta.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), luego Syahdan Husein (SH), quien es el administrador de Instagram @gejayanmemanggil. Luego está Khariq Anhar, administrador de Instagram de Student Plaintiffs Alliance (AMP), RAP como profesor R (fabricante de molotov y mensajero) y Figha Lesmana (FL), la mujer que incitó el incidente a través de TikTok.

El director de Investigación Criminal General de Polda Metro Jaya, general de brigada de policía Wira Satya Triputra, confirmó que los investigadores habían enviado el expediente de la primera etapa para ser examinado por el fiscal (JPU).

«Está hecho (primera etapa)», dijo Wira cuando se reunió en la sede de la policía de Metro Jaya, el viernes 10 de octubre de 2025.

Para su información, un total de seis personas fueron identificadas como sospechosas de instigar acciones anarquistas durante la manifestación que tuvo lugar el 25 de agosto de 2025.

«Hemos nombrado a seis sospechosos y actualmente estamos bajo investigación o en la etapa de investigación como sospechosos», dijo el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Ade Ary Syam Indradi, el martes 2 de septiembre de 2025.

