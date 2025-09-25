Demanda de oro que se eleva, Gallery 24 Asegúrese de que el stock de oro esté disponible en todos los puntos de venta

VIVA – PT Pegadaiano A través de la Galería Subsidiaria 24 está lista para satisfacer las necesidades de la comunidad en la compra que no es barras para necesidades inversión. El aumento en los precios del oro ayudó a alentar el alto interés público en la inversión en Safe Haven, especialmente el oro. Pero desafortunadamente, cuando la demanda de oro se ha disparado, a menudo el público se enfrenta a las limitaciones de la disponibilidad de existencias, especialmente para ciertas denominaciones.

«Pegadaian está presente para satisfacer las necesidades financieras y la inversión de la comunidad. A través de la Galería 24, tratamos de responder a la preocupación de las personas que les preocupa que no puedan obtener el instrumento de inversión física físicamente», dijo el director de marketing, ventas y desarrollo de productos Pt Pegadaian, Selfie Dewiyanti.

A través de 83 salidas extendidas en toda Indonesia, Gallery 24 proporciona una variedad de tipos de joyas y barras de oro 24 quilates (999.9) que van desde 0.05 gramos, 1 gramo, 2 gramos, 5 gramos, 10 gramos, barra de oro con grandes gramos como 250 gramos, 500 gramos, 1 kg a 12.5 kg certificados SNI certificados.

Director de la Galería Pegadaian 24, explicó Endah Susiani, la disponibilidad de la galería Gold Gallery 24 estaba disponible de acuerdo con las necesidades de la comunidad. «Con el apoyo de una sólida red de salida y también el sistema de distribución de la Galería 24 que está integrado con una red de casas de empeño en toda Indonesia, nos aseguramos de la disponibilidad de oro de calidad y la comunidad que puede comprar sin recibir los máximos límites de compra».

Gallery 24 proporciona conveniencia a través de varios canales. Las personas pueden comprar oro en línea a través de la Galería de Marketplace 24 o directamente a través del sitio web oficial www.galeri24.co.id.

El proceso es rápido, seguro y se puede hacer en cualquier momento sin la necesidad de salir de la casa. Mientras que para las personas que desean ver y comprar oro directamente, pueden visitar los puntos de venta de Gallery 24 repartidos en varias ciudades de Indonesia, así como obtener información más detallada del personal que está listo para ayudar.

Endah también comparte consejos para nuevas personas que comenzarán una inversión de oro, así como para aquellos que desean agregar su cartera de oro, de la siguiente manera:

Compre el oro de acuerdo con el presupuesto, porque básicamente, no debemos obligarnos a comprar en grandes cantidades cuando el precio es alto. Compre de acuerdo con la capacidad financiera para que la inversión permanezca saludable y no interfiera con las necesidades diarias. Elija o compre de un tamaño pequeño primero, como 0.5 gramos o 1 gramo. Este método aún puede invertir sin capital cargado. Centrarse en a largo plazo. El precio del oro tiende a fluctuar a corto plazo, pero estable y a largo plazo. Por lo tanto, no se asuste demasiado con aumentos temporales de precios. Idealmente, almacena oro en un período de más de 5 años. Comprar en un lugar de confianza. Asegúrese de comprar en un vendedor de oro que esté garantizado de calidad y autenticidad, como Gallery 24, para que la inversión sea más segura y no perjudicial.

Gallery 24 es una subsidiaria de PT Pegadaian involucrada en la industria de fabricación y comercio de oro, tanto bares de oro como joyas. Hasta agosto de 2025, la actuación de la Galería 24 mostró una tendencia positiva. Evidentemente, la venta de barras de oro en la Galería 24 se registró en 6.5 toneladas, en comparación con el mismo período del año pasado de 2.6 toneladas.

Los datos ilustran cómo el alto interés público en la inversión en oro, especialmente en medio de una tendencia de aumento de precios continuo. Gallery 24 asegura que el stock de oro permanezca disponible y distribuido de manera uniforme a todos los puntos de venta distribuidos en Indonesia.