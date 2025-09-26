Delta Air Lines In Flight Entertainment Review: TV, películas, YouTube

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Delta está lanzando un nuevo experiencia a bordo Para los pasajeros, eso les permitirá Ver contenido de YouTube – incluyendo YouTube Premium y YouTube Music – en su aerolínea entretenimiento en vuelo (Ife) Sistema.

Primero anunciado en CES en eneroLa asociación con YouTube agrega una selección curada del contenido del sitio de transmisión a las ofertas existentes de Delta, que incluyen Delta Studios Para una amplia selección de películas, programas de televisión, música y audiolibros, además de televisión en vivo de Directv y más opciones de entretenimiento. La asociación también permite el acceso de YouTube a través de WiFi en vuelo y dispositivos móviles, a partir del jueves 25 de septiembre.

Según los funcionarios de Delta, viajar de Point-A a Point-B ya no tiene que ser un aburrimiento. Mientras que más y más personas viajar Con sus teléfonos inteligentes y tabletas en estos días para pasar el tiempo, las aerolíneas como Delta se aseguran de que los pasajeros ‘ Experiencia de entretenimiento en vuelo es tan suave como el vuelo en sí.

La directora gerente de compromiso y optimización de Delta, Sarah Downs, dice que la aerolínea se ha comprometido durante mucho tiempo a garantizar que la experiencia en vuelo refleje el consumo de contenido en el teatro o en casa. «Estamos dando a los clientes formas de disfrutar de contenido de sus estudios favoritos de múltiples maneras desde múltiples pantallas, al igual que podría hacer en casa», dice Downs a Variety, señalando la «personalización de la pantalla de respaldo» a través de la experiencia de respaldo ‘Delta Sync’ de la aerolínea.

Delta Sync es la característica de la aerolínea que se combina con la aplicación móvil de la compañía y su pantalla de respaldo, proporcionando información de actualización sobre su vuelo, horarios de llegada, información de compuerta y equipaje y más. Incluso tiene una función de «continuar viendo» que le permite retomar el lugar donde lo dejó si está haciendo un vuelo de conexión, pero aún quiere terminar Episodios de TV de «The Office», «The Last of Us» y «Downton Abbey», por ejemplo, o atrapan el final de cineAl igual que los recientes lanzamientos de Delta, «Sinners» y «Lilo & Stitch».

«La función ‘Continuar viendo’ permite a los clientes continuar viendo el vuelo sobre el vuelo, por lo que si no terminó de ver una película en la primera etapa de su viaje, puede recogerlo después de su escala o en su vuelo de regreso», explica Downs. Delta Sync también ofrece un motor de recomendación de medios que está «sirviendo contenido que creemos que disfrutará», dice, «»[and] creando una experiencia más perfecta y conectada desde el viaje a la viaje «.

En un viaje reciente con Delta, notamos las robustas opciones de entretenimiento con películas exitosas y programas de televisión en varios géneros y estilos. Sin embargo, nos sorprendió completamente la adición de películas de la Recolección de criterioscomo «Blood Simple», «Un día de verano más brillante», «Las reglas del juego», «8 1/2» y otros. Estos títulos a menudo no se encuentran en las ofertas de entretenimiento en vuelo, por lo que su inclusión fue una gran sorpresa y deleite en los vuelos de larga distancia. No es frecuente que puedas ver «Chungking Express» o «En el estado de ánimo para el amor» en un vuelo a Hong Kong.

La adición de esas películas fue intencional, explica Downs. «Tuvimos varias colecciones con organizaciones de ‘amante de la película’ [like] Beticboxd, canal de criterio y la lista negra ‘ [and] Presentamos esas colecciones para proporcionar una diversidad adicional a nuestra oferta de contenido y para dar a los clientes algo que no necesariamente esperarían ver a bordo ”, dice ella.

Eso se suma a asociarse con «la mayoría de los principales estudios de cine para agregar contenido nuevo mensualmente», continúa, y agrega que «nuestro equipo de curación trabaja con ellos y otros socios para garantizar que los clientes puedan disfrutar del mejor contenido a bordo». Downs dice que Delta ahora también se está curando de festivales de cine para proporcionar una selección aún más amplia de películas a bordo.

Mientras tanto, mientras otras aerolíneas están quitando pantallas de respaldo y pidiendo a los clientes que usen sus propios dispositivos móviles, Delta está actualizando sus propias pantallas táctiles con pantallas inteligentes 4K HDR QLED para una calidad de imagen vívida y aguda, así como conectividad Bluetooth incorporada para auriculares inalámbricos y nuevas características de «no perturbar» para vuelos más cómodos. Como parte de Delta Sync, la compañía dice que los aviones ahora también están equipados con WiFi más fuerte y más rápido (GRATIS para suscriptores de T-Mobile) y capaz de acomodar más opciones de entretenimiento y experiencia de Paramount+, YouTube, Crunchyroll, tarjeta American Express, SpotifyAtlas Obscura, Resy y otras marcas y servicios, por lo que puede comenzar a funcionar cuando llegue a su destino.

«Estamos duplicando esa inversión en el respaldo con la próxima plataforma de respaldo de Sync Sync de próxima generación, que realmente transformará la experiencia de visualización a bordo», explica Downs. «Continuamos buscando formas de liderar la industria en IFE, no solo en el número de nuestras pantallas de respaldo sino en la calidad y riqueza de nuestra experiencia general».

Mientras que Delta aparentemente lidera el paquete con las mejores opciones de entretenimiento en vuelo, gracias a su amplia selección de películas, programas de televisión, música y listas de reproducción, audiolibros, podcasts, juegos, TV en vivoEl entretenimiento para niños y mucho más: espera que la implementación más amplia de Delta Sync haga que los vuelos de clientes sean más suaves y fáciles, al tiempo que permite que la compañía de la aerolínea continúe estableciendo el listón alto.

«Una gran parte de lo que hace que Delta se destaque hoy es nuestro compromiso con la personalización en todo el viaje del cliente», dice Downs. «Uno de nuestros principios rectores es combinar tecnología inteligente con la calidez de nuestro equipo para ofrecer experiencias que se sientan personalizadas, relevantes y significativas».