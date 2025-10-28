Delpedro Cs Inmediatamente Arrastrado A Los Tribunales, Mañana Entregado A La Fiscalía De DKI

Yakarta, VIVA – La novedad surge del caso de supuesta incitación a la acción anarquista durante una manifestación que tuvo lugar en Yakarta a finales de agosto de 2025, con sospechar Director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen cs.

La policía lo confirmó archivo El caso del sospechoso Delpedro CS ha sido declarado completo o P21 por la Fiscalía Superior de DKI Yakarta. Esta noticia fue confirmada directamente por el Jefe de Relaciones Públicas. Policía Metro JayaGeneral de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi, el martes 28 de octubre de 2025 por la noche.

«Así es», dijo brevemente Ade Ary cuando se confirmó.



General de brigada de policía Ade Ary Syam Indradi

No solo eso, el exjefe de policía del metro del sur de Yakarta también confirmó que la segunda etapa del proceso de delegación (sospechosos y pruebas) se llevará a cabo mañana miércoles 29 de octubre de 2025 a las partes. Fiscalía DKI Yakarta. Con la finalización de este expediente, es seguro que el proceso legal contra Delpedro y sus colegas pronto comenzará en la mesa del tribunal.

«Mañana iremos a la Fiscalía de DKI en la segunda etapa», dijo.

Mientras tanto, Delpedro CS había presentado una demanda previa al juicio respecto de la determinación del sospechoso. Sin embargo, su demanda fracasó porque fue rechazada por el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta.

Anteriormente se informó que el caso de presunta incitación a la acción anarquista durante una manifestación que tuvo lugar en Yakarta a finales de agosto de 2025, ha entrado en una nueva fase. Investigadores de la Dirección General de Investigación Criminal (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya entregaron los expedientes de los seis sospechosos en este caso a la Fiscalía Superior (Kejati) de DKI Yakarta.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), luego Syahdan Husein (SH), quien es el administrador de Instagram @gejayanmemanggil. Luego está Khariq Anhar, administrador de Instagram de Student Plaintiffs Alliance (AMP), RAP como profesor R (fabricante de molotov y mensajero) y Figha Lesmana (FL), la mujer que incitó el incidente a través de TikTok.

El director de Investigación Criminal General de Polda Metro Jaya, general de brigada de policía Wira Satya Triputra, confirmó que los investigadores habían enviado el expediente de la primera etapa para ser examinado por el fiscal (JPU).

«Está hecho (primera etapa)», dijo Wira cuando se reunió en la sede de la policía de Metro Jaya, el viernes 10 de octubre de 2025.

Para su información, un total de seis personas fueron identificadas como sospechosas de instigar acciones anarquistas durante la manifestación que tuvo lugar el 25 de agosto de 2025.