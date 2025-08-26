‘Deli Boys’ renovado para la temporada 2 en Hulu, Fred Armisen se une al elenco

«Chicos deli«Ha sido renovado para la temporada 2 en Hulu y Ónix colectivo, Variedad ha aprendido.

La serie de comedia aclamada críticamente debutó originalmente en el streamer en marzo. Además de las noticias de renovación, se ha anunciado que Fred Armisen se une a la segunda temporada del programa como una serie regular. Aparecerá junto a sus compañeros estrellas Asif Ali, Saagar Shaikh y Poorna Jagannathan.

La logline oficial de la serie establece que sigue «un par de hermanos estadounidenses paquistaníes mimados (Ali, Shaikh) que lo pierden todo y se ven obligados a tener en cuenta la vida secreta de crimen de su Baba mientras intentan tomar su manto en el inframundo». Jagannathan interpreta a Lucky, un ex asesor del padre de los niños que intenta guiarlos en el estilo de vida criminal.

El personaje de Armisen se describe como «un sabio legendario de juego con una asombrosa capacidad de leer personas como cartas. Su imperio del casino es global, pero su joya de la corona está en Filadelfia. Es exclusivamente brillante y profundamente desquiciado, un combo mortal si lo cruzas».

Abdullah Saeed creó «Deli Boys» y desarrolló el espectáculo con Jenni Konner y Nora Silver bajo Jenni Konner Productions. Michelle Nader, quien se desempeñó como Showrunner de la temporada 1, se desempeña como productora ejecutiva junto con Saeed, Konner y Silver. Nisha Ganatra Ejecutiva produjo y dirigió al piloto. La serie proviene de Onyx Collective y es producida por 20th Television.

Armisen actualmente interpreta al tío Fester en la exitosa serie de Netflix «Miércoles», que recientemente comenzó a transmitir su segunda temporada. También es conocido por sus 11 temporadas en «Saturday Night Live», así como por cocrear y protagonizar la serie de comedia de culto «Portlandia». Sus otros créditos incluyen «Big Mouth», «Los Espookys», «Documentary Now» y «Moonbase 8». En el cine, es conocido por «The Super Mario Bros. Movie», «Anchorman» y «Easy A.»

