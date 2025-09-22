Delhi Watch Shop Worker Presents Robery para despegar con el propietario Rs 23 lakh







El policía En la capital nacional, ha expuesto un robo escenificado que supuestamente tuvo lugar cerca de la estación de tren de Old Delhi y ha recuperado todo el efectivo robado por un trabajador de la tienda de vigilancia, informó la agencia de noticias PTI, citando a un oficial el lunes.

Durante su investigación, la policía escaneó imágenes de más de 500 cámaras para rastrear los movimientos del acusado, según el oficial citado anteriormente.

El Falta de efectivo De Rs 23.37 Lakh fue encontrado con un trabajador en una tienda de relojes en el mercado de Lajpat Rai, quien supuestamente fabricó una historia de robo para engañar a la policía y a su dueño.

El 18 de septiembre, Sanjay Aggarwal, residente de Rohini, pidió al acusado, Akash, que recolectara el dinero de su oficina en el área de Fatehpuri de Katra Bariyan en Lahori Gate para su entrega.

Horas después, Aggarwal llamó a Akash para confirmar la entrega. Sin embargo, su encontrado fue apagado, después de lo cual Aggarwal llamó a la policía, informó PTI.

Al día siguiente, Akash llamó a la policía y dijo que cuando estaba en camino de entregar el dinero, fue inconsciente por un poco de humo químico, dijo el oficial citado anteriormente.

Akash afirmó que cuando recuperó su consciente, se encontró en un sendero cerca de la estación de tren de Old Delhi, con el efectivo y su teléfono móvil desaparecido.

La policía, sin embargo, encontró su historia poco convincente y se propuso desentrañar el misterio del efectivo perdido.

Ellos rastrearon imágenes de más de 500 cámaras de CCTV y encontró una serie de ellas mostrando a Akash caminando con una bolsa negra.

Cuando la policía interrogó a Akash sobre sus movimientos, se les dio otra cuenta.

«Cuando se enfrentó, Akash cambió su historia. Alegó que había entregado la bolsa a un compañero de trabajo fuera de la estación de ferrocarril y luego llevó un automóvil a Red Fort», dijo el oficial.

CCTV Las imágenes mostraron a Akash tomando un auto, pero nunca fue a Red Fort. En cambio, se dirigió hacia Akshardham.

El compañero de trabajo que nombró también fue rastreado.

Después de un interrogatorio sostenido, Akash confesó a organizar todo el incidente. Reveló que había mantenido el dinero y su teléfono móvil en una habitación que alquiló en la colonia de Khoda en Ghaziabad por el supuesto robo.

Un equipo policial allanó la habitación y recuperó el efectivo, la bolsa negra y el teléfono móvil.

Un abandono de la clase 11, Akash había estado trabajando con Aggarwal durante más de cuatro años, pero no estaba contento con sus ganancias, por lo que decidió robar al dueño, dijo la policía.

(Con entradas PTI)





