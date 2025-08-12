Delhi: ‘votar chori’ protesta llega a las barricadas, detenidos a los parlamentarios de la oposición detenidos







Parlamentarios de la oposición, incluidos los líderes de la oposición Rahul Gandhi y Mallikarjun Kharge, sacó una marcha de protesta el lunes desde la Cámara del Parlamento a la Comisión Electoral contra la revisión de las listas electorales en Bihar y supuestamente «votó chori», pero la policía detuvo a mitad de camino y detenido en medio de un alto drama.

La policía colocó barricadas fuera del edificio PTI en el camino para evitar a los parlamentarios, protestando por la revisión de la lista de votantes en Bihar y el presunto aparejo de la encuesta, desde avanzar. A medida que los parlamentarios se detuvieron, muchos de ellos se sentaron en el camino y criaron consignas, mientras que algunas mujeres parlamentarias, incluida Mahua Moitra de TMC y el Congreso, Sanjana Jatav y Jothimani, subieron el barricado y levantaron los lemas contra la CE.

Más tarde fueron llevados por la policía en autobuses alineados a lo largo de la carretera y llevadas a la estación de policía de la calle del Parlamento. Todos los parlamentarios fueron liberados más tarde. “Esta pelea no es política, pero tiene como objetivo salvar el Constitución. Esta pelea es para ‘un hombre, un voto’ y queremos una lista de votantes limpia y pura «, dijo Rahul Gandhi mientras lo llevaban en un autobús después de ser detenido.

BJP golpea la protesta como trama para el caos

El BJP criticó el lunes a los partidos de oposición por su protesta contra la revisión de la lista de votantes en Bihar y presunto robo de votos en las elecciones pasadas, acusándolos de tratar de crear anarquía en el país.

Dirigirse a una conferencia de prensa en el Sede de BJPEl ministro de la Unión, Dharmendra Pradhan, calificó la acusación de robo de votos contra el BJP y la Comisión Electoral de una mentira y dijo que el Congreso ha recurrido a tácticas, ya que no tiene otros problemas que plantear.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente