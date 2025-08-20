Delhi: Tres muertos después del edificio se derrumban en Daryaganj







Tres trabajadores murieron después del colapso de un edificio de tres pisos cerca del parque Sadbhavna en el centro DelhiDaryaganj el miércoles, las autoridades dijeron el miércoles, informó que el PTI.

«La información sobre el incidente se recibió a las 12:14 p.m., después de lo cual un equipo de policía, cuatro camiones de bomberos y personal de rescate fueron enviados a la escena. Los heridos fueron transportados a Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP) Hospital. Las autoridades cívicas, incluida la Autoridad de Gestión de Desastres del Distrito (DDMA), se ha notificado. Se notificó la acción legal tras la verificación de los hechos de los hechos de la policía, un oficial de policía establecido a la marca acertada con el Estado a la Policía, según lo establecido por el Pti.

Un funcionario de los Servicios de Bomberos de Delhi (DFS) informó que el edificio se derrumbó sin previo aviso mientras la actividad de construcción estaba en marcha.

«Tres individuos fueron rescatados de los escombros e inmediatamente llevados al hospital. Las operaciones de rescate están en curso», dijo el funcionario.

Los fallecidos han sido identificados como Zubair, Gulsagar y Taufiq, que estaban trabajando en el sitio cuando la estructura cedió, según el PTI.

Según la policía, los tres quedaron atrapados debajo de los escombros y fueron declarados muertos al llegar al hospital.

Los equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) también se unieron al esfuerzo de rescate poco después del incidente, trabajando en coordinación con la policía de Delhi, personal de la brigada de fuegoy funcionarios de DDMA. Se ha desplegado una maquinaria pesada para despejar los escombros a medida que los equipos de rescate continúan buscando a través de los escombros, informó el miércoles la agencia de noticias.

Las fuentes dijeron que la información preliminar indicaba que algunos trabajos de construcción estaban ocurriendo en el sitio en el momento del colapso. Sin embargo, la causa exacta del colapso aún no se ha determinado.

Hay una investigación adicional en progreso, agregó la policía.

50 personas se trasladaron de áreas propensas a inundaciones en Faridabad a medida que aumenta el nivel de Yamuna

Mientras tanto, la policía de Faridabad y el equipo de administración del distrito cambiaron el martes a más de 50 personas de áreas propensas a inundaciones, Shiv Enclave Parte 2 y Basantpur, y los llevaron a campamentos de rescate, dijeron las autoridades, informó el PTI.

El nivel de agua del Yamuna en Faridabad ha aumentado debido a la liberación de agua al Yamuna de Okhla Barrage de Delhi, lo que ha llevado a anegado En las áreas bajas, dijeron.

El DCP de Ballabhgarh dijo que los jefes de las aldeas han sido informados de que existía la posibilidad de que el nivel del agua aumente aún más y que las personas que viven cerca del río necesitarían ser evacuadas.

DC Vikram Singh dijo que la administración del distrito está en modo de alerta y que las aldeas cerca de la Yamuna están siendo monitoreadas.

(con entradas PTI)





