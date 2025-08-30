Delhi: Templo Kalkaji `Sevadar` golpeado hasta la muerte, cinco arrestados







un ‘Sevadar’ de 35 años del templo Kalkaji en Delhi Fue golpeado hasta la muerte a plena luz del día, supuestamente por un grupo de hombres después de una discusión sobre ‘Prasad’, dijo la policía el sábado. Cinco personas han sido arrestadas en relación con el caso, informó PTI.

El brutal ataque fue capturado en CCTV, mostrando a los hombres golpeando el Sevadar, Yogendra Singh, con palos.

Atul Pandey, de 30 años, que es residente de Dakshinpuri y nativo de Gorakhpur de Uttar Pradesh, fue atrapado en el lugar por los lugareños y entregado a la policía, dijeron las autoridades.

Cuatro acusados ​​más: Mohan alias Bhura (19) y su primo Kuldeep Bidhuri (20), ambos residentes de Tughlaqabad, Nitin Pandey (26) y su padre Anil Kumar (55), fueron arrestados el sábado, informaron PTI.

«Anil también ha sido arrestado por cargos de albergar al acusado y ayudarlos a evitar la detección de la policía», dijo un funcionario.

Policía Dicho la sala de control recibió una llamada alrededor de las 9.30 pm del viernes que informó un alboroto en el Templo Kalkaji, informó PTI. Según los informes, el argumento comenzó después de que el acusado, que visitaba el templo, exigió ‘Chunni Prasad’, una combinación de un pañuelo sagrado y una ofrenda de comida religiosa, de Singh, nativo de Hardoi en Uttar Pradesh. Había estado trabajando en el templo durante casi 15 años.

Las cosas rápidamente se volvieron violentas, con el acusado golpeando y golpeando a Singh con palos, dijo el comisionado adjunto de policía (sudeste) Hemant Tiwari. Singh fue llevado de urgencia al Centro de Trauma Aiims, donde murió durante el tratamiento.

Se ha registrado un caso en la estación de policía de Kalkaji bajo las secciones 103 (1) (asesinato) y 3 (5) (responsabilidad conjunta) del Bharatiya Nyaya Sanhita, DCP Tiwari dijo. Se están realizando esfuerzos para identificar y detener a cualquier acusado restante.

Siddharth Bhardwaj, Secretario General del Templo Kalkaji, calificó el incidente «verdaderamente desgarrador».

«El incidente tuvo lugar alrededor de las 9 pm. Es realmente desgarrador. El Comité del Templo y la comunidad de Pujari exigen justicia y quieren que el acusado arrestado lo antes sea», dijo Bhardwaj a PTI.

Agregó que la información preliminar sugiere que el acusado estaba creando una molestia y no siguiendo las reglas del templo. También pidieron ‘Prasad’, que Singh no podía proporcionar como se había agotado.

«Yogendra debe haberles pedido que se adhieran a las reglas, lo que las enfureció y condujo a este atroz acto. Los sevadars aquí han estado sirviendo al templo durante generaciones, vinculando el hilo sagrado para los devotos», dijo Bhardwaj.

«Su autopsia está en marcha. Su familia está devastada y también estamos.

Recordando el ataque, otro templo Sevadar, Raju, dijo: «Él (Singh) estaba sentado en su dharamshala cuando 10 a 15 hombres lo arrastraron afuera y lo golpearon hasta la muerte. Había estado trabajando aquí durante los últimos 10 a 15 años. Todo el prasad ofrecido en el templo se distribuye entre los devotos. Cuando estos hombres lo pidieron por prasad, no se le quedó en el templo».

Raju dijo que los atacantes aprovecharon el hecho de que otros sevadars habían entrado para realizar puja. «Encontrarlo en paz, se abalitaron sobre él y lo golpearon hasta la muerte», dijo.

El coordinador nacional de AAP, Arvind Kejriwal, criticó al BJP por el incidente, calificando como un fracaso de la ley y el orden.

En una publicación sobre X, el ex primer ministro dijo: «¿Estos delincuentes ni siquiera se estremacen antes de matar brutalmente a un Sevadar dentro del templo Kalkaji? Si esto no es un fracaso de la ley y el orden, ¿qué es lo que es los cuatro motores del BJP a Delhi a tal estado que ahora ahora incluso los templos son tales incidentes.

(Con entradas PTI)





