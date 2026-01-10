Delhi supera las PM10 y la segunda peor para PM2,5 en 2025: Informe







Delhi registró la concentración promedio anual más alta de PM10 en el país en 2025 con 197 microgramos por metro cúbico, casi tres veces más que el estándar nacional de 60 microgramos por metro cúbico, según un análisis.

La capital superó la norma PM10 en 285 días durante el año, señaló en su análisis el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA).

En cuanto a partículas más finas, Delhi fue la segunda ciudad más contaminada de la India por PM2,5 en 2025, con una concentración media anual de 96 microgramos por metro cúbico, casi el doble del estándar nacional de 40 microgramos por metro cúbico.

Delhi superó el estándar diario de PM2,5 en 212 días en 2025, según el informe, lo que indica una exposición prolongada al aire peligroso.

El análisis dijo que los niveles de PM2,5 siguen siendo altos en todo el mundo. Región de la Capital Nacionaly 12 de las 14 ciudades de NCR incumplen el estándar PM2.5.

En cuanto a la financiación, CREA dijo que hasta ahora se han liberado 13.415 millones de rupias en el marco del Programa Nacional de Aire Limpio y las subvenciones de la Decimoquinta Comisión de Finanzas, de las cuales se han utilizado 9.929 millones de rupias, o el 74 por ciento.

Delhi estuvo entre los países con peor desempeño en la utilización de fondos para aire limpio, con sólo el 33 por ciento del monto asignado gastado, según el informe.

Mientras tanto, Delhi fue una de las ciudades que completó un estudio de distribución de fuentes, según el informe.

El informe concluyó que siete años después del NCAP, las ciudades, incluida Delhi, siguen lejos de cumplir con los estándares de calidad del aire, y el objetivo de reducción de PM10 del 40 por ciento previsto por el programa ya no es alcanzable en el plazo actual.

Pidió un cambio de enfoque hacia las PM2,5, controles de emisiones más estrictos y un enfoque regional basado en las cuencas atmosféricas para abordar la contaminación del aire en Delhi y sus alrededores.

El Programa Nacional de Aire Limpio (NCAP) fue lanzado por el Centro en 2019 para mejorar la calidad del aire en 130 ciudades que no cumplieron y en más de un millón de ciudades, con un enfoque en reducir la contaminación por partículas.

Inicialmente, el programa tenía como objetivo una reducción del 20 al 30 por ciento en los niveles de PM10 para 2024-25 en comparación con los niveles de 2017-18, que luego se revisó a una reducción del 40 por ciento o al cumplimiento de los estándares nacionales para 2025-26, a través de planes de acción específicos de la ciudad y apoyo financiero coordinado.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente