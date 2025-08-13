Delhi Stray Dogs: CJI Gavai para revisar las órdenes de la Corte Suprema en conflicto







La decisión de la Corte Suprema de trasladar a los perros callejeros a la casa de refugio en Delhi ha provocado un gran debate en todo el país. Teniendo en cuenta este asunto muy delicado, el Presidente del Tribunal Supremo de la India, Brus se enteróEl miércoles, dijo que examinaría el problema en curso relacionado con los perros comunitarios. El Presidente del Tribunal de la India tuvo en cuenta este asunto después de que un defensor mencionó el asunto, afirmando que diferentes bancos de la Corte Suprema han emitido direcciones contradictorias.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el asunto relacionado con los perros callejeros fue mencionado antes de un banco encabezado por el CJI para un listado urgente, al que dijo el CJI: «Lo investigaré».

En respuesta, la defensora Nanita Sharma dijo que dos bancos del Tribunal de Apex ya han aprobado diferentes órdenes sobre el tema de los perros callejeros.

El abogado Sharma dijo además: «Esto es con respecto al tema de los perros de la comunidad … Hay una sentencia anterior de este tribunal, de un banco de jueces JK Maheshwari y Sanjay Karol, que dice que no puede haber un asesinato indiscriminado de los caninos y esa compasión para todos los seres vivos debe estar allí», según lo citado por la agencia de noticias y la agencia de noticias.

El abogado Sharma se refería a la reciente orden aprobada por un banco encabezado por el juez JB Pardiwala, donde el tribunal había ordenado la reubicación de los perros callejeros en Delhi a los refugios de perros, y otra orden aprobada por una justicia JK Maheshwari-La banco liderado en mayo de 2024, por el cual las peticiones relacionadas con el problema del perro callejero fueron relegados a los respectivos tribunales superiores.

El juez Maheshwari afirmó que, «En todas las circunstancias, no puede haber ningún asesinato indiscriminado de caninos, y las autoridades tienen que tomar medidas en términos del mandato y el espíritu de las legislaciones prevalentes en su lugar».

Mientras señala la orden del Tribunal Superior de Delhi, Adv. Sharma mencionó hoy la petición presentada por una organización nombrada Conferencia para los Derechos Humanos (India), desafiando la orden de un tribunal superior de Delhi en su PIL que busca instrucciones para la esterilización y la vacunación de perros comunitarios en Delhi según las reglas del control de la natalidad (perros).

A principios de agosto de 2023, el tribunal superior desechado del PIL sin emitir ninguna dirección específica, después de registrar la satisfacción con los pasos dados por las autoridades.

Sin embargo, poco después de la sentencia del Tribunal Superior, la ONG lo impugnó en julio de 2024, y un banco encabezado por el juez Gavai emitió un aviso sobre la declaración.

Por el contrario, un banco de jueces Pardiwala y R Mahadevan tomaron una visión severa de la amenaza del perro callejero y ordenaron a la Delhi-NCR que comenzara a eliminar a los perros callejeros de todas las localidades en ocho semanas y los albergara en refugios dedicados para perros para ser creados por las autoridades cívicas.

Dijo que todas las localidades deberían estar libres de perros callejeros Y no debe haber ningún compromiso, al tiempo que dejan en claro que no se liberará ningún animal capturado en las calles.

También dirigió el inicio de los procedimientos de desacato contra cualquier individuo u organización que intente impedir a las autoridades realizar la campaña de captura.

La orden de la Corte Suprema se emitió en respuesta a un informe de los medios sobre la creciente prevalencia de ataques de perros salvajes que resultan en rabia. Esta acción fue tomada de conformidad con un procedimiento de Suo Motu que inició el tribunal.

Al calificar el informe de noticias como «muy inquietante y alarmante», el banco había dicho ese día que el informe de noticias reveló que los ancianos y los niños fueron los más afectados por la rabia de los incidentes de mordedura de perros.

(Con entradas de ANI)





