Delhi se despierta en medio de una neblina; La calidad del aire se mantiene en la categoría «muy mala»







Los habitantes de Delhi se despertaron el martes con una mañana brumosa y cielo nublado, con la calidad del aire de la ciudad permaneciendo en la categoría «muy pobre» con 305, según mostraron los datos.

El lunes, el índice de calidad del aire (ICA) promedio de 24 horas de Delhi se situó en 301 a las 4 pm, según los datos de la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Según la aplicación Sameer desarrollada por el CPCB, 27 de las 38 estaciones de vigilancia de la ciudad informaron de una calidad del aire «muy mala», con lecturas superiores a 300.

Siri Fort registró el ICA más alto con 351, seguido de Wazirpur con 342.

Según el CPCB, un ICA de 0 a 50 se considera «bueno», 51-100 «satisfactorio», 101-200 «moderado», 201-300 «malo», 301-400 «muy pobre» y 401-500 «severo».

Según el Departamento Meteorológico de la India (IMD), la temperatura mínima se registró el martes en 20 grados centígrados, 3,9 grados por encima de lo normal, mientras que la temperatura máxima probablemente se estabilizará en torno a los 28 grados centígrados.

La humedad relativa en Delhi era del 95 por ciento a las 8:30 am, según mostraron los datos del IMD.

Mientras tanto, el ministro de Medio Ambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, dijo el martes que es probable que hoy se lleve a cabo una operación de siembra de nubes para inducir lluvia artificial en la capital nacional, dependiendo de las condiciones climáticas favorables en Kanpur, donde está estacionado actualmente el avión designado para la operación.

En declaraciones a la ANI, Sirsa explicó que la visibilidad actual en Kanpur es de unos 2.000 metros, mientras que se requiere un mínimo de 5.000 metros para que el avión despegue con seguridad. Añadió que si las condiciones mejoran y el avión despega con éxito, la siembra de nubes sobre Delhi podría llevarse a cabo entre las 12:30 y la 1:00 horas.

En declaraciones a ANI, Sirsa declaró: «Con respecto a la siembra de nubes, tan pronto como el tiempo mejore en Kanpur, nuestro avión despegará desde allí hoy. Si logra despegar desde allí, la siembra de nubes se realizará hoy en Delhi. A través de esa siembra de nubes, habrá lluvias en Delhi. En este momento, la visibilidad en Kanpur es de 2000 metros. Se espera una visibilidad de 5000 metros allí. La visibilidad es baja en Delhi también. Esperamos que esto sea posible entre las 12.30 y las 13.00 horas. Luego despegará desde allí, sembrará nubes aquí y regresará».

Post-Diwali, el Índice de Calidad del Aire (ICA) en Delhi y el Región de la Capital Nacional (NCR) ha estado tambaleándose en las categorías de «pobre» y «muy pobre» en varias áreas, incluso cuando la Etapa 2 del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP) sigue en vigor.

La siembra de nubes implica generar lluvia artificial mediante la introducción de partículas específicas, como cristales de yoduro de plata o compuestos a base de sal, en nubes cargadas de humedad. Se utilizan aviones para dispersar estas partículas, que condensan gotas de nubes más pequeñas en gotas de lluvia más grandes, lo que potencialmente provoca precipitaciones.

(Con aportes de la ANI)





