Delhi se asfixia bajo una calidad del aire «severa» y una gruesa capa de smog envuelve la ciudad







Delhi El lunes se despertó con otra peligrosa mañana de invierno cuando una mezcla tóxica de densa niebla y grave contaminación del aire envolvió la capital nacional, elevando el Índice de Calidad del Aire (ICA) más allá de 400 y reduciendo drásticamente la visibilidad.

La capital nacional estaba cubierta por una espesa niebla tóxica el lunes por la mañana, con un AQI general registrado de 402 a las 7 am, lo que la coloca firmemente en la categoría «severa».

Los niveles de contaminación superaron los 400 en más de la mitad de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire de Delhi, lo que pone de relieve condiciones extremadamente peligrosas en gran parte de la ciudad.

De 40 estaciones de monitoreo, 25 informaron niveles de ICA en el rango «severo».

Vivek Vihar registró un AQI de 458, lo que lo convierte en el máximo zona contaminadaseguido de Anand Vihar con 459, Wazirpur con 444 y Rohini con 445. Las partículas finas (PM2,5) siguieron siendo el contaminante dominante.

Los datos de las estaciones de Lodhi Road y RK Puram no estaban disponibles.

La crisis de contaminación se vio agravada por una densa niebla, que redujo drásticamente la visibilidad en Delhi y las regiones circundantes.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) emitió una «alerta roja» por niebla muy densa en la mayor parte de la capital entre las 5:31 am y las 8:31 am, aconsejando a las personas conducir con precaución, usar luces antiniebla, evitar viajes innecesarios y cubrirse la cara al salir al aire libre.

La visibilidad disminuye; vuelos retrasados

La visibilidad comenzó a disminuir bruscamente el domingo por la noche y se mantuvo escasa hasta las primeras horas del lunes, lo que ralentizó el tráfico y hizo que viajar fuera riesgoso. En el aeropuerto de Delhi, la visibilidad se redujo a unos 125 metros, y la visibilidad en la pista osciló entre 100 y 150 metros.

En un aviso a los pasajeros publicado en X, Aeropuerto de Delhi dijo: “Las operaciones de vuelo se están llevando a cabo actualmente bajo condiciones CAT III debido a la densa niebla, lo que puede resultar en retrasos o cancelaciones”.

Las autoridades advirtieron que las interrupciones podrían continuar e instaron a los pasajeros a verificar el estado de los vuelos con sus respectivas aerolíneas. Se desplegó personal de tierra en las terminales para ayudar a los viajeros.

Varias aerolíneas también emitieron avisos. IndiGo dijo que la niebla y las frías condiciones invernales en los aeropuertos de Delhi e Hindon habían provocado una visibilidad fluctuante y operaciones más lentas, al tiempo que reiteró que la seguridad de los pasajeros seguía siendo su principal prioridad. La aerolínea recomendó a los viajeros que estuvieran atentos a las actualizaciones de los vuelos y dijo que había opciones de cambio de reserva y reembolso disponibles.

aire indiaen un aviso nocturno, dijo: «El pronóstico del tiempo para mañana por la mañana indica una densa niebla con baja visibilidad en partes del norte de la India, incluida Delhi, que probablemente afectará las operaciones de vuelo. Hemos tomado medidas proactivas para minimizar las interrupciones… Sin embargo, en caso de retrasos, desvíos o cancelaciones inesperados, tenga la seguridad de que nuestros equipos de tierra brindarán toda la asistencia necesaria».

Los servicios ferroviarios también se vieron afectados, con varios trenes, incluidos el Rajdhani Express, Vande Bharat y Jan Shatabdi, retrasados.

Dado que la calidad del aire permanece en la categoría «severa», los expertos en salud han aconsejado a los residentes que limiten la exposición al aire libre mientras las autoridades continúan monitoreando la evolución de la situación.

(Con aportes de Agencias)





