Delhi recibe impulso cuando el primer ministro Modi abre la autopista Dwarka, Urban Extension Road-II







Primer ministro Narendra Modi El domingo inauguró la sección de Delhi de la autopista Dwarka y la extensión urbana Road-II por valor de casi Rs 11,000 millones de rupias para reducir la congestión del tráfico en la capital nacional y sus alrededores. Los dos proyectos se han desarrollado bajo el plan integral del gobierno para descongestionar la capital, con el objetivo de mejorar la conectividad, reducir el tiempo de viaje y reducir el tráfico en Delhi y sus alrededores.

Se espera que estos nuevos proyectos reduzcan significativamente el tiempo de viaje de Sonipat, Rohtak, Bahadurgarh y Gurugram al aeropuerto IGI cuando esté completamente operativo. «Dwarka Expressway y Uer-II beneficiarán a las personas de Delhi-NCR … El gobierno está haciendo esfuerzos para eliminar todas las dificultades de las personas en Delhi», dijo Modi después de inaugurar estos proyectos.

El primer ministro dijo que el gobierno está haciendo Delhi Un modelo de crecimiento que refleja el espíritu de una India en desarrollo. «La autopista Dwarka y la carretera de extensión urbana se han construido excepcionalmente bien. Después del desarrollo de la autopista periférica, Urban Extension Road ahora está listo para beneficiar significativamente a Delhi», dijo.

Hablando en el evento, el ministro de Transporte y Carreteras de la Unión, Nitin Gadkari, dijo que estos dos proyectos reducirán los atascos de tráfico en Delhi en un 50 por ciento. La sección Delhi de Dwarka de 10.1 km de la autopista Dwarka se ha desarrollado a un costo de alrededor de Rs 5.360 millones de rupias. La sección también proporcionará conectividad multimodal a las líneas de Yashobhoomi, Delhi Metro Blue y Orange, la próxima estación de ferrocarril de Bijwasan y Dwarka Cluster Bus Depot.agences

‘Implementar reformas de GST’

El primer ministro Narendra Modi dijo que el centro ha distribuido el borrador de las reformas de GST de próxima generación entre los estados y buscó su cooperación para implementar la propuesta antes. Diwali. Dijo que la reforma en GST beneficiaría a las personas pobres y de clase media, así como a las pequeñas y grandes empresas. El primer ministro dijo que el centro tiene la intención de hacer que la ley GST sea más simple y revisar las tasas impositivas.

