Delhi Rains paso elevado se derrumba en NH 44 Yamuna por encima de la marca de peligro como fuertes lluvias







Con lluvias incesantes que azotan partes de Delhi y otras regiones del norte de la India, la condición en la capital nacional parece muy alarmante. En medio de la situación climática caótica en Delhi, una parte del paso elevado en Carretera nacional 44 se derrumbaron, después de fuertes lluvias en la región.

Mientras tanto, la fuerte lluvia azotó partes de Delhi y el NCR el miércoles por la tarde también. Las lluvias sin parar y el anegado pesado causaron congestión del tráfico. Con el anegamiento en la mayoría de las áreas bajas en Delhi, las autoridades instruyeron a las personas a evacuar las áreas.

Mientras que el anegado ya está dificultando la vida de las personas, el Río Yamuna También ha fluido una vez más por encima de la marca de peligro, informó ANI.

Varias imágenes que circulan en las plataformas de redes sociales mostraron una lluvia barriendo las carreteras principales, incluidas Krishna Menon Marg, Feroz Shah Kotla Road y Arjangarh, causando inconvenientes a los viajeros.

La agencia de noticias PTI también informó que el tráfico se desaceleró en Mathura Road mientras los vehículos luchaban a través de estiramientos anegados.

Si bien es esclarecedor más sobre las próximas condiciones climáticas en Delhi, el Departamento de Meteorológica de la India dijo que «el pronóstico para Delhi es» un cielo generalmente nublado con lluvia moderada «.

Imd Además, agregó que se ha predicho «tormenta eléctrica con lluvia» para mañana, seguido de «cielo generalmente nublado con lluvia moderada» el 5 de septiembre, «tormenta eléctrica con lluvia» el 6 de septiembre y «cielo generalmente nublado» el 7 y 8 de septiembre, según lo informado por la agencia de noticias ANI.

Para eliminar algunos aspectos positivos de esta intensa situación, la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB) registró el índice de calidad del aire de Delhi (AQI) a las 80 a las 4 pm del miércoles, colocándolo en la categoría ‘Satisfactoria’.

Mientras tanto, el río Yamuna continuó fluyendo por encima de la marca de peligro de 205.33 metros, con el nivel de agua alcanzando 207 metros en el antiguo puente ferroviario alrededor de la 1 p.m. El 13 de julio de 2023, el río alcanzó un máximo histórico de 208.66 metros.

Mostrando preocupaciones a las familias afectadas, el Ministro Principal de Delhi, Rekha Gupta, El miércoles también visitó el área de Loha Pul y se reunió con familias afectadas. Ella dijo que la situación estaba bajo control.

Durante su visita, CM Rekha Gupta afirmó que «la situación está bajo control. Se han hecho todos los arreglos necesarios para los residentes. Se proporcionarán mejores arreglos si es necesario», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas de ANI)





