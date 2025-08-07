Delhi: nivel del agua en yamuna pulgadas más cerca de la marca de peligro







El nivel del agua en Yamuna alcanzó los 205.03 metros a las 5 pm del jueves, a solo unos pocos muescas de la marca de peligro de 205.33 metros en el Old Ferrolway Bridge, dijeron las autoridades.

El nivel del agua se registró a 204.88 metros a las 8 a.m. del jueves, cruzando el nivel de advertencia de 204.50 metros. Desde entonces, el nivel del agua ha aumentado, dijeron los funcionarios.

Se ha emitido una alerta a todas las agencias preocupadas por tomar medidas de precaución para lidiar con una posible situación similar a la inundación, y se están haciendo anuncios a lo largo de las orillas del río Rising, dijeron.

«La descarga de agua en el Hathnikund Barrage se registró a 32,640 Cusecs y 46,290 Cusecs en Wazirabad Barrage a las 5 pm del jueves», dijo un boletín de la oficina de Magistrados de Distrito del Este de Delhi.

Por primera vez esto temporada de monzónLa descarga del bombardeo de Hathnikund en Haryana superó los 50,000 cusecs, alcanzando su punto máximo a 61,000 cusecs alrededor de las 6 a.m. del miércoles.

«Desde entonces, se han liberado alrededor de 50,000-40,000 cusecs de agua del aluvión de Hathnikund cada hora», dijo un funcionario.

La marca de advertencia para la ciudad es de 204.5 metros, mientras que la marca de peligro es de 205.33 metros y la evacuación comienza a 206 metros. El antiguo puente ferroviario sirve como un punto de observación clave para rastrear el flujo del río y los riesgos potenciales de inundación.

El ministro del Departamento de Riego y Control de Inundaciones, Parvesh Verma, celebró el jueves una inspección del terreno en el drenaje del regulador No. 12 en Indraprastha Estate.

«YamunaEl nivel de agua generalmente aumenta durante este tiempo. El departamento está completamente alerta y activo. La diferencia significativa esta vez es que todas las puertas del aluvión de Ito están abiertas. A diferencia de 2023, ninguna puerta está cerrada y, por lo tanto, el flujo de agua permanece ininterrumpido. La situación está completamente bajo control «, dijo Verma.

Alrededor de 12,000 residentes en las áreas bajas ya han sido alertadas, y los respectivos magistrados subdivisionales (SDMS) están monitoreando activamente la situación, dijo el ministro, y agregó que existen planes para reubicar de manera segura a las personas para asegurar áreas si es necesario.

«Todos los bombardeos, reguladores, estaciones de bombeo y sistemas de drenaje están siendo monitoreados de cerca. También se han revisado las disposiciones de limpieza de drenaje y respaldo para garantizar la preparación», dijo Verma.

El agua liberada del aluvión generalmente tarda de 48 a 50 horas en alcanzar Delhi. En 2023, el Yamuna alcanzó un nivel sin precedentes de 208.66 metros.

