Delhi-NCR se tambalea bajo una ola de frío a medida que la calidad del aire empeora







Delhi y la Región de la Capital Nacional (NCR), incluida Noida y Greater Noida, se enfrentaban el miércoles a condiciones de frío severo junto con altos niveles de contaminación, lo que hacía que las mañanas fueran particularmente duras para los residentes, informó la agencia de noticias IANS.

Los fuertes vientos han intensificado el frío, mientras que la calidad del aire se ha deteriorado a la categoría de «mala» en la mayoría de las zonas, lo que genera preocupación por la salud pública.

El ICA de Delhi entra en zona roja en varias zonas

Delhi registró un AQI de 302 a las 7 am, con varias áreas ingresando a la zona roja y algunas ubicaciones reportando niveles superiores a 350.

Noida y Greater Noida registran altos niveles de contaminación

Las lecturas del AQI en Noida y Greater Noida resaltan la gravedad de la situación.

El Sector 116 de Noida registró 327, el Sector 125 se situó en 312, el Sector 1 en 315 y el Sector 62 en 274. En Greater Noida, Knowledge Park 5 registró 328, mientras que Knowledge Park 3 tuvo un AQI de 296.

Los datos del CPCB muestran un aire «muy pobre» en la mayoría de las estaciones

Más temprano el martes, el ICA de la ciudad era 310 a las 4 pm Según el Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), 28 estaciones de monitoreo registraron un ICA “muy pobre”, nueve registraron un ICA “pobre” y una estación registró un ICA “moderado”.

Delhi registra el primer día frío del año

Mientras tanto, Delhi registró el martes su primer día frío del año cuando las temperaturas máximas descendieron bruscamente, lo que provocó un frío notable en la capital nacional.

Una densa niebla afecta los vuelos y empeora el impacto de la contaminación

Denso niebla Afectó a varios aeropuertos de todo el país el miércoles por la mañana, provocando retrasos en los vuelos, aunque el impacto en Delhi-NCR fue relativamente mínimo. Los meteorólogos explicaron que la niebla atrapa partículas contaminantes cerca del suelo, prolongando la exposición y empeorando la calidad del aire.

IMD publica actualización de temperatura para Delhi-NCR

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) informó temperaturas máximas que oscilan entre 13 y 16 grados Celsius en la región.

Aviso de salud emitido ya que se espera que las condiciones persistan

Se ha recomendado a los residentes, especialmente a los niños, los ancianos y aquellos con problemas respiratorios, que tomen precauciones y limiten la actividad al aire libre. Dado que los fuertes vientos continúan y los niveles de contaminación siguen siendo elevados, se espera que la ola de frío y la mala calidad del aire persistan en Delhi-NCR durante los próximos días.

(Con aportes de IANS)





