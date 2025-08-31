Delhi lanzará Rs 1.600 crore reembolsos GST antes de Diwali: CM Gupta







El primer ministro de Delhi, Rekha Gupta, anunció el domingo que casi Rs 1.600 millones de rupias en los reembolsos de GST en espera de 2019 Diwalipermitiendo a los comerciantes celebrar el festival con mayor alegría y prosperidad.

El primer ministro convocó el domingo una reunión especial del Departamento de Comercio e Impuestos (GST) en su oficina de campamento en líneas civiles, a la que asistieron el comisionado de GST Nandini Paliwal, el Secretario de Finanzas Shurveer Singh y otros altos funcionarios del departamento.

Afirmando que el gobierno anterior (AAP) no pudo tomar ninguna medida concreta hacia el acuerdo de esta cantidad de pendiente larga, Gupta ordenó que el monto de reembolso total fuera desembolsado a los comerciantes antes de Diwali.

Para hacer que el proceso de reembolso sea más rápido y más transparente, el Delhi El departamento de GST, en colaboración con IIT-Hyderabad, ha desarrollado un módulo de TI avanzado, dijo.

Este sistema, basado en análisis de datos, automatización de datos y verificación acelerada, garantizará un acuerdo más rápido de las solicitudes de reembolso, proporcionando un alivio oportuno a los comerciantes, dijo el primer ministro.

También ordenó a los funcionarios preocupados que se aseguraran de que todas las solicitudes de reembolso pendientes, indiscutidas y genuinas se procesen estrictamente de acuerdo con las reglas de manera prioritaria.

Rekha Gupta Se enfatizó que los reembolsos oportunos asegurarían una liquidez adecuada para los comerciantes, reducirían sus costos de litigio y acelerarían colectivamente el crecimiento económico de Delhi.

El Ministro Principal también dijo que fortalecer la «facilidad de hacer negocios» para los comerciantes es una prioridad del gobierno, asegurando que la administración realice continuamente esfuerzos para proteger y promover sus intereses.

Como parte de este esfuerzo, el gobierno también ha establecido una junta de bienestar de los comerciantes, dijo el primer ministro.

La Junta de Bienestar incluye la representación apropiada de los comerciantes de Delhi, asegurando que sus problemas y preocupaciones se aborden en el sentido más verdadero, agregó.

