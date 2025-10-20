Delhi: JNUTA condena la acción policial y 28 estudiantes detenidos en una protesta de JNU







La Asociación de Profesores de la Universidad Jawaharlal Nehru (JNUTA) condenó enérgicamente el domingo lo que describió como «violencia perpetrada por la policía de Delhi» contra JNU estudiantes y la detención de 28 de ellos, incluidos tres funcionarios del Sindicato de Estudiantes JNU, el sábado.

En una declaración conjunta, el presidente de JNUTA, Surajit Mazumdar, y el secretario Meenakshi Sundriyal dijeron: «Los vídeos y otros informes indican el uso de fuerza brutal, dejando a varios estudiantes gravemente heridos. Lo que es extremadamente preocupante es que no sólo había mujeres estudiantes entre los agredidos, sino también que fueron detenidas alrededor de las 7 de la tarde».

La declaración decía que la policía parecía estar “motivada por objetivos distintos del mantenimiento de la ley y el orden”, y señalaba que no se toleraba una marcha pacífica que cuestionara la conducta policial.

Al menos 28 estudiantes de JNU, incluido el presidente de la Unión de Estudiantes (JNUSU) Nitesh Kumarfueron detenidos el sábado por la noche tras una protesta frente al campus. El incidente ocurrió cuando entre 70 y 80 estudiantes se reunieron en la puerta oeste del campus, lo que llevó a la policía a colocar barricadas para restringir su movimiento.

